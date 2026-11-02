Qətər və Türkiyə XİN rəhbərləri regional vəziyyəti müzakirə ediblər
- 02 noyabr, 2026
- 23:34
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Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman bin Casim Al Tani ilə Türkiyənin XİN rəhbəri Hakan Fidan arasında telefon danışığı baş tutub, tərəflər regionda baş verən son hadisələri müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşılıb.
Tərəflər ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi yollarını, eləcə də regionda baş verən son hadisələri müzakirə ediblər.
Söhbət zamanı xüsusilə gərginliyin azaldılması, regional təhlükəsizlik və sabitliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində diplomatik səylər və birgə koordinasiya məsələlərinə diqqət yetirilib.
Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri gəmiçilik azadlığının təmin edilməsi və regionda davamlı sülhə nail olmağa imkan verəcək hərtərəfli razılaşmanın əldə olunması istiqamətində diplomatik səylərə ölkəsinin dəstəyini bir daha təsdiqləyib.
Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ , Turkish Foreign Minister Hold Phone Call Doha | November 02, 2026 HE Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani and HE Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkiye, Hakan Fidan, held a telephone conversation. During the phone call, they discussed bilateral cooperation and ways to strengthen it, as well as regional developments, particularly diplomatic efforts and joint coordination to de-escalate tensions and promote regional security and stability. HE the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs reaffirmed Qatar's support for diplomatic efforts to ensure freedom of maritime navigation and pave the way for a comprehensive agreement that achieves lasting peace in the region. #MOFAQatar— Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) November 2, 2026