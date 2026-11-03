Консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде не будет работать два дня
Внешняя политика
- 03 ноября, 2026
- 00:46
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Консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде не будет работать 9 и 10 ноября.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации дипломатического представительства в социальной сети X.
"В связи с празднованием 8 ноября - Дня Победы и 9 ноября - Дня Государственного флага Азербайджанской Республики консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде не будет работать 9 и 10 ноября 2026 года", - отмечается в сообщении.
https://t.co/DSE6GRwqkv— Azerbaijan in Canada (@AzEmbCanada) November 2, 2026
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