Консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде не будет работать два дня

Консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде не будет работать 9 и 10 ноября.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации дипломатического представительства в социальной сети X.

"В связи с празднованием 8 ноября - Дня Победы и 9 ноября - Дня Государственного флага Азербайджанской Республики консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде не будет работать 9 и 10 ноября 2026 года", - отмечается в сообщении.