Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде не будет работать два дня

    Внешняя политика
    • 03 ноября, 2026
    • 00:46
    Консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде не будет работать два дня

    Консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде не будет работать 9 и 10 ноября.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации дипломатического представительства в социальной сети X.

    "В связи с празднованием 8 ноября - Дня Победы и 9 ноября - Дня Государственного флага Азербайджанской Республики консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде не будет работать 9 и 10 ноября 2026 года", - отмечается в сообщении.

    Консульский отдел Канада Азербайджан
    Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin Konsulluq bölməsi iki gün fəaliyyət göstərməyəcək
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