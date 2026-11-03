İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin Konsulluq bölməsi iki gün fəaliyyət göstərməyəcək

    Xarici siyasət
    • 03 noyabr, 2026
    • 00:30
    Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin Konsulluq bölməsi iki gün fəaliyyət göstərməyəcək

    Azərbaycanın Kanadada səfirliyinin Konsulluq bölməsi iki gün fəaliyyət göstərməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    "8 Noyabr - Zəfər Günü və 9 Noyabr - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar olaraq, 09.11.2026 10.11.2026-cı il tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Kanadada Səfirliyinin Konsulluq bölməsi fəaliyyət göstərməyəcək", - paylaşımda bildirilib.

    8 Noyabr - Zəfər Günü 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyi
    Консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде не будет работать два дня
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