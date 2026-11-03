Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin Konsulluq bölməsi iki gün fəaliyyət göstərməyəcək
Xarici siyasət
- 03 noyabr, 2026
- 00:30
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Azərbaycanın Kanadada səfirliyinin Konsulluq bölməsi iki gün fəaliyyət göstərməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
"8 Noyabr - Zəfər Günü və 9 Noyabr - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar olaraq, 09.11.2026 10.11.2026-cı il tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Kanadada Səfirliyinin Konsulluq bölməsi fəaliyyət göstərməyəcək", - paylaşımda bildirilib.
https://t.co/DSE6GRwqkv— Azerbaijan in Canada (@AzEmbCanada) November 2, 2026
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