Казахстан и Израиль подписали семь меморандумов о сотрудничестве

Казахстан и Израиль заключили семь меморандумов о сотрудничестве на бизнес-форуме New Economy. New Opportunities в Тель-Авиве, объединившем представителей государственных структур и бизнеса двух стран.

Как передает Report со ссылкой на DKNews, в центре обсуждения оказались цифровые технологии, искусственный интеллект и инвестиционное сотрудничество.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. В открытии форума приняли участие глава одного из департаментов Министерства финансов Израиля Зеэв Элькин, заместитель генерального директора МИД Израиля Яэль Равия-Цадок и другие.

Участники обсудили перспективы совместных проектов в энергетике, водном хозяйстве, сельском хозяйстве, здравоохранении и цифровой экономике.

Отмечается, что достигнутые договоренности охватывают здравоохранение, цифровизацию, информационную безопасность, водоснабжение и торговлю. Среди значимых совместных инициатив создание медицинского кластера в Казахстане, изучение возможности производства питьевой воды из атмосферного воздуха, развитие кибербезопасности и применение искусственного интеллекта в управлении. Израиль и Казахстан также подписали соглашение об избежании двойного налогообложения для создания более благоприятных условий для инвестиций.