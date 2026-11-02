Казахстан и Израиль подписали семь меморандумов о сотрудничестве
- 02 ноября, 2026
- 23:15
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Казахстан и Израиль заключили семь меморандумов о сотрудничестве на бизнес-форуме New Economy. New Opportunities в Тель-Авиве, объединившем представителей государственных структур и бизнеса двух стран.
Как передает Report со ссылкой на DKNews, в центре обсуждения оказались цифровые технологии, искусственный интеллект и инвестиционное сотрудничество.
Казахстанскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. В открытии форума приняли участие глава одного из департаментов Министерства финансов Израиля Зеэв Элькин, заместитель генерального директора МИД Израиля Яэль Равия-Цадок и другие.
Участники обсудили перспективы совместных проектов в энергетике, водном хозяйстве, сельском хозяйстве, здравоохранении и цифровой экономике.
Отмечается, что достигнутые договоренности охватывают здравоохранение, цифровизацию, информационную безопасность, водоснабжение и торговлю. Среди значимых совместных инициатив создание медицинского кластера в Казахстане, изучение возможности производства питьевой воды из атмосферного воздуха, развитие кибербезопасности и применение искусственного интеллекта в управлении. Израиль и Казахстан также подписали соглашение об избежании двойного налогообложения для создания более благоприятных условий для инвестиций.