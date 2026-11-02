İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Qazaxıstan və İsrail əməkdaşlıq haqqında yeddi memorandum imzalayıb

    Region
    • 02 noyabr, 2026
    • 23:30
    Qazaxıstan və İsrail əməkdaşlıq haqqında yeddi memorandum imzalayıb

    Qazaxıstan ilə İsrail Təl-Əvivdə iki ölkənin dövlət strukturlarının və biznes nümayəndələrini bir araya gətirən "New Economy. New Opportunities" biznes forumunda əməkdaşlıq haqqında yeddi memorandum bağlayıb.

    "Report" "DKNews"a istinadən xəbər verir ki, müzakirələrin mərkəzində rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt və investisiya əməkdaşlığı yer alıb.

    Qazaxıstan nümayəndə heyətinə Baş nazirin müavini - Süni intellekt və rəqəmsal inkişaf naziri Jaslan Madiyev rəhbərlik edib. Forumun açılışında İsrailin Maliyyə Nazirliyinin departamentlərindən birinin rəhbəri Zeev Elkin, İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin baş direktorunun müavini Yael Raviya-Sadok və başqaları iştirak ediblər.

    İştirakçılar energetika, su təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı, səhiyyə və rəqəmsal iqtisadiyyat sahələrində birgə layihələrin perspektivlərini müzakirə ediblər.

    Qeyd olunub ki, əldə olunmuş razılaşmalar səhiyyə, rəqəmsallaşma, informasiya təhlükəsizliyi, su təchizatı və ticarət sahələrini əhatə edir. Mühüm birgə təşəbbüslər arasında Qazaxıstanda tibb klasterinin yaradılması, atmosfer havasından içməli suyun istehsalı imkanlarının öyrənilməsi, kibertəhlükəsizliyin inkişafı və idarəetmədə süni intellektin tətbiqi yer alır. İsrail və Qazaxıstan həmçinin investisiyalar üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması məqsədilə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında saziş imzalayıb.

    İqtisadi əməkdaşlıq Süni intellekt (AI) Kibercinayətkarlıq (kiberdələduzluq) İsrail Dövləti Qazaxıstan
    Казахстан и Израиль подписали семь меморандумов о сотрудничестве
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    23:34
    Qətər və Türkiyə XİN rəhbərləri regional vəziyyəti müzakirə ediblər
    Region
    23:30
    Qazaxıstan və İsrail əməkdaşlıq haqqında yeddi memorandum imzalayıb
    Region
    23:22
    Əraqçi: Hörmüz boğazı açılandan sonra nüvə danışıqları mümkündür
    Region
    23:06
    Zəfər Günü ilə bağlı Daşkənddə rəsmi qəbul keçirilib
    Xarici siyasət
    22:57
    Britaniya miqrantlar üçün daimi yaşayış icazəsi almaq müddətini artıracaq
    Digər ölkələr
    22:46
    Əraqçi İranın ABŞ-yə göndərdiyi şərtləri açıqlayıb
    Region
    22:30
    Tramp CAR və Ruandanı ABŞ-nin ticarət güzəştlərindən məhrum etmək qərarına gəlib
    Digər ölkələr
    22:22
    "Fənərbağça" portuqaliyalı baş məşqçi Serjiu Konseysau ilə anlaşıb
    Futbol
    22:20
    Türkiyədə yenidən zəlzələ olub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti