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    Арагчи назвал условия возобновления переговоров Ирана и США

    В регионе
    • 02 ноября, 2026
    • 23:07
    Арагчи назвал условия возобновления переговоров Ирана и США

    Повестка возможных переговоров между США и Ираном основана на условиях семидневного плана, ранее предложенного Тегераном.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

    "План, который сейчас находится на столе переговоров, фактически является ранее предложенным Ираном семидневным планом. В нем изложены условия Тегерана по открытию Ормузского пролива. Предусматривается, что при выполнении иранских требований пролив будет открыт на шестой день, а на седьмой день возобновятся переговоры между Ираном и США", - процитировал Арагчи свое интервью в Telegram-канале.

    Глава МИД напомнил, что этот план был представлен в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН.

    "В первый день США должны предпринять ряд мер, а на второй день Ормузский пролив откроется и судоходство вернется к прежнему режиму", - пояснил министр.

    По его словам, требования к Вашингтону изложены в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании.

    "Разумеется, возникли и новые обстоятельства. Например, в девятом пункте меморандума говорится, что США не будут вводить новые санкции и наращивать военное присутствие в регионе. Мы требуем отмены всех санкций, введенных после подписания меморандума, а также сокращения численности американских войск до прежнего уровня. На повестке дня также стоит вопрос снятия блокады", - отметил Арагчи.

    Он добавил, что эти требования включают предусмотренные ранее исключения из нефтяных ограничений. Остальные условия изложены в письменном документе, представленном иранской стороной.

    По словам министра, для судоходства в Ормузском проливе должен быть утвержден новый маршрут, согласованный между Ираном и Оманом, а другие маршруты в южной части пролива должны быть закрыты.

    "После выполнения условий Тегерана и открытия Ормузского пролива появится возможность возобновить переговоры между Ираном и США", - подчеркнул он.

    Ранее в интервью Al Jazeera Арагчи сообщил, что Иран испытал новые виды вооружений, а вооруженные силы страны находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

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    Əraqçi İranın ABŞ-yə göndərdiyi şərtləri açıqlayıb
    Araghchi outlines Iran's seven-day plan for US talks
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