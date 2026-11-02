Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Ташкенте дан официальный прием по случаю Дня Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 02 ноября, 2026
    • 23:22
    В Ташкенте дан официальный прием по случаю Дня Победы Азербайджана

    В Ташкенте состоялся официальный прием по случаю Дня Победы Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов на своей странице в соцсети X.

    "При совместной организации Посольства Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева, действующего при дипмиссии, в отеле Hyatt Regency Tashkent состоялся торжественный официальный прием, посвященный 8 Ноября – Дню Победы", – написал он.

    Отмечается, что в мероприятии приняли участие высокопоставленные лица, представители правительства и международных организаций, члены дипломатического корпуса, деятели науки, культуры и искусства, члены азербайджанской диаспоры, а также представители местных и зарубежных медиа.

    Рашад Мамедов 8 Ноября - День Победы Азербайджано-узбекистанские отношения Ташкент Официальный прием
    Zəfər Günü ilə bağlı Daşkənddə rəsmi qəbul keçirilib
    Tashkent hosts reception marking Azerbaijan's Victory Day
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    23:53
    Reuters: Представители Катара отправились в Иран для обсуждения сделки с США
    Другие страны
    23:43
    Главы МИД Катара и Турции обсудили совместные усилия по деэскалации на Ближнем Востоке
    В регионе
    23:35
    Арагчи допустил возобновление ядерных переговоров при выполнении условий Ирана
    В регионе
    23:22
    В Ташкенте дан официальный прием по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    23:15
    Казахстан и Израиль подписали семь меморандумов о сотрудничестве
    В регионе
    23:07
    Арагчи назвал условия возобновления переговоров Ирана и США
    В регионе
    22:47
    Сержиу Консейсау возглавит "Фенербахче"
    Футбол
    22:32
    Великобритания увеличит срок получения ПМЖ для мигрантов с 5 до 10 лет
    Другие страны
    22:23
    В Турции произошло второе за день землетрясение
    В регионе
    Лента новостей