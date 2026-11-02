В Ташкенте дан официальный прием по случаю Дня Победы Азербайджана
- 02 ноября, 2026
- 23:22
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В Ташкенте состоялся официальный прием по случаю Дня Победы Азербайджана.
Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов на своей странице в соцсети X.
"При совместной организации Посольства Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева, действующего при дипмиссии, в отеле Hyatt Regency Tashkent состоялся торжественный официальный прием, посвященный 8 Ноября – Дню Победы", – написал он.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие высокопоставленные лица, представители правительства и международных организаций, члены дипломатического корпуса, деятели науки, культуры и искусства, члены азербайджанской диаспоры, а также представители местных и зарубежных медиа.
🇦🇿 Daşkənddə Azərbaycanın 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilib Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyinin və Səfirliyin tabeliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Hyatt Regency Tashkent” hotelində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş təntənəli rəsmi qəbul keçirilib. Tədbirdə dövlət və hökumət nümayəndələri, diplomatik korpusun üzvləri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, Azərbaycan diasporunun üzvləri, eləcə də yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. --- 🇺🇿 Toshkentda Ozarbayjonning 8-Noyabr – Zafar kuni munosabati bilan rasmiy qabul marosimi o‘tkazildi Ozarbayjon Respublikasining O‘zbekiston Respublikasidagi Elchixonasi hamda Elchixona huzuridagi Haydar Aliyev nomidagi Ozarbayjon Madaniyat Markazining hamkorlikdagi tashkilotchiligida “Hyatt Regency Tashkent” mehmonxonasida 8-Noyabr – Zafar kuniga bag‘ishlangan tantanali rasmiy qabul marosimi bo‘lib o‘tdi. Tadbirda davlat va hukumat vakillari, diplomatik korpus a’zolari, xalqaro tashkilotlar vakillari, ilm-fan, madaniyat va san’at arboblari, Ozarbayjon diasporasi a’zolari, shuningdek, mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar.— Dr. Rashad Mammadov (@R_Eynaddinoglu) November 2, 2026