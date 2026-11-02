İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Zəfər Günü ilə bağlı Daşkənddə rəsmi qəbul keçirilib

    Xarici siyasət
    • 02 noyabr, 2026
    • 23:06
    Zəfər Günü ilə bağlı Daşkənddə rəsmi qəbul keçirilib

    Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Rəşad Məmmədov "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

    "Azərbaycanın Özbəkistanndakı Səfirliyinin və səfirliyin tabeliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə "Hyatt Regency Tashkent" hotelində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş təntənəli rəsmi qəbul keçirilib", - o yazıb.

    Qeyd olunub ki, tədbirdə dövlət və hökumət nümayəndələri, diplomatik korpusun üzvləri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, Azərbaycan diasporunun üzvləri, eləcə də yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak ediblər.

    Rəşad Məmmədov 8 Noyabr - Zəfər Günü Azərbaycan-Özbəkistan
    В Ташкенте дан официальный прием по случаю Дня Победы Азербайджана
    Tashkent hosts reception marking Azerbaijan's Victory Day
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    23:34
    Qətər və Türkiyə XİN rəhbərləri regional vəziyyəti müzakirə ediblər
    Region
    23:30
    Qazaxıstan və İsrail əməkdaşlıq haqqında yeddi memorandum imzalayıb
    Region
    23:22
    Əraqçi: Hörmüz boğazı açılandan sonra nüvə danışıqları mümkündür
    Region
    23:06
    Zəfər Günü ilə bağlı Daşkənddə rəsmi qəbul keçirilib
    Xarici siyasət
    22:57
    Britaniya miqrantlar üçün daimi yaşayış icazəsi almaq müddətini artıracaq
    Digər ölkələr
    22:46
    Əraqçi İranın ABŞ-yə göndərdiyi şərtləri açıqlayıb
    Region
    22:30
    Tramp CAR və Ruandanı ABŞ-nin ticarət güzəştlərindən məhrum etmək qərarına gəlib
    Digər ölkələr
    22:22
    "Fənərbağça" portuqaliyalı baş məşqçi Serjiu Konseysau ilə anlaşıb
    Futbol
    22:20
    Türkiyədə yenidən zəlzələ olub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti