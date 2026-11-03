Аббас Арагчи: Местонахождение Моджтабы Хаменеи скрывают из соображений безопасности

Местонахождение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи держится в тайне из соображений безопасности. По этой же причине не публикуются видеозаписи с его участием и выступления.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Он активно участвует в руководстве страной и полностью контролирует ситуацию. Ему докладывают обо всех вопросах, а его решения доводятся до нас. В этом отношении никаких проблем нет. Отсутствие видеозаписей и публичных выступлений связано прежде всего с соображениями безопасности. Мы имеем дело с противниками, которые пытаются наносить удары. Мы уже столкнулись с этим во время двух предыдущих войн. Они убили наших должностных лиц, убили нашего лидера (Али Хаменеи - ред.)", - процитировал Арагчи свое интервью в Telegram-канале.

По словам министра, местонахождение Моджтабы Хаменеи скрывается, поскольку во время войны американские и израильские военные наносили удары по домам некоторых иранских должностных лиц.

"Это решение принято для обеспечения его безопасности. На мой взгляд, оно никак не повлияло на управление государством", - подчеркнул глава МИД.

Арагчи признал, что лично не встречался с Моджтабой Хаменеи. При этом он напомнил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф и другие высокопоставленные лица были на приеме у верховного лидера страны.