İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Xameneinin yeri təhlükəsizliklə bağlı gizli saxlanılır

    Region
    • 03 noyabr, 2026
    • 00:42
    Xameneinin yeri təhlükəsizliklə bağlı gizli saxlanılır

    İranın Ali rəhbəri Müctəba Xameneinin çıxış və görüntüləri təhlükəsizliklə bağlı yayımlanmır, eləcə də olduğu yer gizli saxlanılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Al Jazerra" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "O, rəhbərlik məqamında çox fəal və tam hakim bir şəkildə iştirak edir. Bütün məsələlər ona təqdim olunur, onun qərarları da bizə çatır və bu baxımdan heç bir zəif nöqtə yoxdur. Ondan heç bir görüntü və ya çıxışın yayımlanmaması, əsasən təhlükəsizlik səbəbləri ilə bağlıdır. Hər halda, biz hücum etməyə çalışan düşmənlərlə üzləşirik. Bu məsələni ötən iki müharibədə təcrübə etmişik. Onlar rəsmilərimizi öldürüblər. Liderimizi (Əli Xamenei-red.) qətlə yetiriblər", - Əraqçi "Telegram" kanalında müsahibədən sitat gətirib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ və İsrail ordusu müharibə zamanı İranın bəzi rəsmilərinin mənzilinə hücum etdiyi üçün M. Xameneinin yeri gizli saxlanılır:

    "Hər halda, onun təhlükəsizliyini qorumaq məqsədilə qəbul edilmiş bir qərardır və mənim fikrimcə, bu, işlərin idarə olunmasında heç bir problem yaratmayıb".

    Əraqçi M. Xamenei ilə görüşmədiyini etiraf edib, lakin Prezident Məsud Pezeşkian, parlament sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf və digərlərinin ölkə liderinin qəbulunda olduğunu xatırladıb.

    Müctəba Xamenei Məsud Pezeşkian Abbas Əraqçi Məhəmməd Baqir Qalibaf ABŞ-İran gərginliyi
    Аббас Арагчи: Местонахождение Моджтабы Хаменеи скрывают из соображений безопасности
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    01:21
    Cey Di Vens ABŞ-İran danışıqlarında irəliləyiş olduğunu bildirib
    Digər ölkələr
    01:16
    İranın Qeşm adasında partlayış səsləri eşidilib
    Region
    00:42
    Xameneinin yeri təhlükəsizliklə bağlı gizli saxlanılır
    Region
    00:30
    Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin Konsulluq bölməsi iki gün fəaliyyət göstərməyəcək
    Xarici siyasət
    00:19
    Fransada məhbusların sayı rekord həddə — 90,9 min nəfərə çatıb
    Digər ölkələr
    00:00
    "Reuters": Qətər nümayəndələri ABŞ ilə razılaşmanı müzakirə etmək üçün İrana yola düşüblər
    Digər ölkələr
    23:34
    Qətər və Türkiyə XİN rəhbərləri regional vəziyyəti müzakirə ediblər
    Region
    23:30
    Qazaxıstan və İsrail əməkdaşlıq haqqında yeddi memorandum imzalayıb
    Region
    23:22
    Əraqçi: Hörmüz boğazı açılandan sonra nüvə danışıqları mümkündür
    Region
    Bütün Xəbər Lenti