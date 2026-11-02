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    Арагчи допустил возобновление ядерных переговоров при выполнении условий Ирана

    В регионе
    • 02 ноября, 2026
    • 23:35
    Арагчи допустил возобновление ядерных переговоров при выполнении условий Ирана

    Иран допускает возобновление сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и переговоров по ядерной программе в случае выполнения его условий по Ормузскому проливу.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

    "Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и всегда соблюдал свои обязательства в его рамках. Однако наши ядерные объекты, находившиеся под контролем МАГАТЭ, подверглись военным ударам. США и Израиль тем самым пересекли серьезную красную линию. Естественно, это привело к ухудшению наших отношений с агентством", - процитировал Арагчи свое интервью в Telegram-канале.

    По словам министра, в отношениях между Ираном и МАГАТЭ сохраняется ряд нерешенных вопросов.

    "Что касается инспекций на объектах, подвергшихся ударам, у агентства нет соответствующего протокола. Не существует и методики, определяющей порядок проведения таких проверок. Поэтому мы пока далеки от достижения взаимопонимания с МАГАТЭ, устранения наших опасений и восстановления нормального сотрудничества.

    Это один из вопросов, к обсуждению которых можно будет перейти после решения проблемы открытия Ормузского пролива", - отметил он.

    Глава иранского МИД подчеркнул, что МАГАТЭ может сыграть определенную роль в будущем ядерном соглашении, однако вопрос Ормузского пролива и ядерные переговоры следует рассматривать отдельно.

    "Речь идет о двух соглашениях. Открытие Ормузского пролива имеет свои условия и никак не связано с ядерной проблематикой.

    Второй вопрос касается соглашения по ядерной программе Ирана, для которого также предусмотрены отдельные условия. Прежде всего необходимо восстановить доверие", - пояснил Арагчи.

    Он отметил, что достижение ядерного соглашения, как и урегулирование ситуации вокруг Ормузского пролива, сопряжено со значительными трудностями.

    "В 2015 году мы вели переговоры два с половиной года, результатом которых стал документ объемом 104 страницы. Возможно, сейчас переговоры удастся провести быстрее, однако легкими они не будут.

    Если удастся восстановить доверие, американцы примут наши условия и Ормузский пролив будет открыт, на мой взгляд, возникнет атмосфера доверия, которая позволит перейти к дальнейшим переговорам по вопросам, согласованным обеими сторонами", - заявил министр.

    Ранее Арагчи также назвал условия Ирана для открытия Ормузского пролива.

    Əraqçi: Hörmüz boğazı açılandan sonra nüvə danışıqları mümkündür
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