Арагчи допустил возобновление ядерных переговоров при выполнении условий Ирана

Иран допускает возобновление сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и переговоров по ядерной программе в случае выполнения его условий по Ормузскому проливу.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и всегда соблюдал свои обязательства в его рамках. Однако наши ядерные объекты, находившиеся под контролем МАГАТЭ, подверглись военным ударам. США и Израиль тем самым пересекли серьезную красную линию. Естественно, это привело к ухудшению наших отношений с агентством", - процитировал Арагчи свое интервью в Telegram-канале.

По словам министра, в отношениях между Ираном и МАГАТЭ сохраняется ряд нерешенных вопросов.

"Что касается инспекций на объектах, подвергшихся ударам, у агентства нет соответствующего протокола. Не существует и методики, определяющей порядок проведения таких проверок. Поэтому мы пока далеки от достижения взаимопонимания с МАГАТЭ, устранения наших опасений и восстановления нормального сотрудничества.

Это один из вопросов, к обсуждению которых можно будет перейти после решения проблемы открытия Ормузского пролива", - отметил он.

Глава иранского МИД подчеркнул, что МАГАТЭ может сыграть определенную роль в будущем ядерном соглашении, однако вопрос Ормузского пролива и ядерные переговоры следует рассматривать отдельно.

"Речь идет о двух соглашениях. Открытие Ормузского пролива имеет свои условия и никак не связано с ядерной проблематикой.

Второй вопрос касается соглашения по ядерной программе Ирана, для которого также предусмотрены отдельные условия. Прежде всего необходимо восстановить доверие", - пояснил Арагчи.

Он отметил, что достижение ядерного соглашения, как и урегулирование ситуации вокруг Ормузского пролива, сопряжено со значительными трудностями.

"В 2015 году мы вели переговоры два с половиной года, результатом которых стал документ объемом 104 страницы. Возможно, сейчас переговоры удастся провести быстрее, однако легкими они не будут.

Если удастся восстановить доверие, американцы примут наши условия и Ормузский пролив будет открыт, на мой взгляд, возникнет атмосфера доверия, которая позволит перейти к дальнейшим переговорам по вопросам, согласованным обеими сторонами", - заявил министр.

Ранее Арагчи также назвал условия Ирана для открытия Ормузского пролива.