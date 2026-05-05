В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных
05 мая, 2026
- 19:43
Боевики группировки "Боко Харам" напали на военную базу в Чаде.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении армии во вторник.
Согласно информации, в результате нападения погибли не менее 23 сотрудников службы безопасности, еще 26 человек пострадали.
"Армия отразила атаку, произошедшую в понедельник вечером в районе озера Чад, и в настоящее время ведутся операции по зачистке территории", - следует из сообщения.
Президент Чада Махамат Идрис Деби в заявлении в соцсети Facebook осудил нападение боевиков.
Напомним, что с 2009 года боевики "Боко Харам" распространили свое влияние с северо-востока Нигерии на запад Чада, где участились нападения на военные объекты.
