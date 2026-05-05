    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    05 мая, 2026
    • 19:43
    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    Боевики группировки "Боко Харам" напали на военную базу в Чаде.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении армии во вторник.

    Согласно информации, в результате нападения погибли не менее 23 сотрудников службы безопасности, еще 26 человек пострадали.

    "Армия отразила атаку, произошедшую в понедельник вечером в районе озера Чад, и в настоящее время ведутся операции по зачистке территории", - следует из сообщения.

    Президент Чада Махамат Идрис Деби в заявлении в соцсети Facebook осудил нападение боевиков.

    Напомним, что с 2009 года боевики "Боко Харам" распространили свое влияние с северо-востока Нигерии на запад Чада, где участились нападения на военные объекты.

    Çadda silahlı hücum zamanı 23 hərbçi ölüb

