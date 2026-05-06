Комиссар ЕС Шуица обсудила в Анкаре миграцию и сотрудничество в Средиземноморье

Комиссар ЕС по Средиземноморью Дубравка Шуица в ходе визита в Анкару провела переговоры с турецкими министрами, обсудив вопросы миграции, безопасности и расширения сотрудничества в регионе.

Как сообщает европейское бюро Report, в своем заявлении для прессы еврокомиссар рассказала о своих переговорах с министрами иностранных дел, по делам семьи и социальных служб и внутренних дел Турции Хаканом Фиданом, Махинур Оздемир Гёкташ и Мустафой Чифтчи.

В центре обсуждений были "вопросы общих интересов", включая миграцию и безопасность, а также возможное трехстороннее взаимодействие в рамках Пакта для Средиземноморья в сферах энергетики, транспортной связанности и инвестиций.

Отдельное внимание стороны уделили ситуации в регионе, включая поддержку, восстановление и реконструкцию Газы, а также переходный процесс и социально-экономическое восстановление Сирии.

"Поскольку мы считаем Турцию ключевым партнером в регионе, важно было обменяться мнениями и понять, как мы можем лучше помогать друг другу", - заявила она.

Комиссар подчеркнула, что одной из центральных тем было положение сирийских беженцев. "Особенно важно было говорить о миграции… о том, как мы можем сделать так, чтобы сирийские беженцы, если они хотят покинуть страну, могли сделать это безопасно, достойно и добровольно", - сказала она.

Шуица отметила, что, по полученным данным, Турцию уже покинули почти 1 млн сирийцев, тогда как около 2,3 млн остаются в стране. При этом ЕС продолжает оказывать финансовую поддержку: "Мы потратили 1,3 млрд евро только за последний год… и будет еще больше".

Комиссар также подчеркнула стратегическую роль Турции для ЕС: "Турция - очень важный региональный партнер… мы имеем много общего". Она добавила, что, несмотря на статус страны-кандидата на вступление в ЕС, нельзя "отрицать средиземноморскую природу" и значимость Турции в Восточном Средиземноморье.