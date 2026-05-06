Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Комиссар ЕС Шуица обсудила в Анкаре миграцию и сотрудничество в Средиземноморье

    Другие страны
    • 06 мая, 2026
    • 20:00
    Комиссар ЕС Шуица обсудила в Анкаре миграцию и сотрудничество в Средиземноморье

    Комиссар ЕС по Средиземноморью Дубравка Шуица в ходе визита в Анкару провела переговоры с турецкими министрами, обсудив вопросы миграции, безопасности и расширения сотрудничества в регионе.

    Как сообщает европейское бюро Report, в своем заявлении для прессы еврокомиссар рассказала о своих переговорах с министрами иностранных дел, по делам семьи и социальных служб и внутренних дел Турции Хаканом Фиданом, Махинур Оздемир Гёкташ и Мустафой Чифтчи.

    В центре обсуждений были "вопросы общих интересов", включая миграцию и безопасность, а также возможное трехстороннее взаимодействие в рамках Пакта для Средиземноморья в сферах энергетики, транспортной связанности и инвестиций.

    Отдельное внимание стороны уделили ситуации в регионе, включая поддержку, восстановление и реконструкцию Газы, а также переходный процесс и социально-экономическое восстановление Сирии.

    "Поскольку мы считаем Турцию ключевым партнером в регионе, важно было обменяться мнениями и понять, как мы можем лучше помогать друг другу", - заявила она.

    Комиссар подчеркнула, что одной из центральных тем было положение сирийских беженцев. "Особенно важно было говорить о миграции… о том, как мы можем сделать так, чтобы сирийские беженцы, если они хотят покинуть страну, могли сделать это безопасно, достойно и добровольно", - сказала она.

    Шуица отметила, что, по полученным данным, Турцию уже покинули почти 1 млн сирийцев, тогда как около 2,3 млн остаются в стране. При этом ЕС продолжает оказывать финансовую поддержку: "Мы потратили 1,3 млрд евро только за последний год… и будет еще больше".

    Комиссар также подчеркнула стратегическую роль Турции для ЕС: "Турция - очень важный региональный партнер… мы имеем много общего". Она добавила, что, несмотря на статус страны-кандидата на вступление в ЕС, нельзя "отрицать средиземноморскую природу" и значимость Турции в Восточном Средиземноморье.

    Дубравка Шуица Евросоюз Махинур Оздемир Гёкташ «Пакт для Средиземноморья» Восточное Средиземноморье Хакан Фидан Мустафа Чифтчи Региональная безопасность Сирия Турция

    Последние новости

    20:10
    Фото

    В Мингячевире проходит Фестиваль WUF13

    Внутренняя политика
    20:00

    Комиссар ЕС Шуица обсудила в Анкаре миграцию и сотрудничество в Средиземноморье

    Другие страны
    19:49

    Наваф Салам: Ливан стремится к перемирию с Израилем, а не к нормализации связей

    Другие страны
    19:40
    Фото

    В Баку обсудили реализацию совместных экологических проектов с Турцией

    Экология
    19:30

    Новая стратегия ИБР на 2027-2031 годы сосредоточится на диверсификации экономики Азербайджана

    Бизнес
    19:22

    Генштаб: Израильские военные ликвидировали более 2 тыс. боевиков "Хезболлах"

    Другие страны
    19:13

    Трамп допустил заключение сделки с Ираном до своего визита в Китай

    Другие страны
    19:02
    Фото

    Агиль Аббас: Литература формирует устойчивое мышление, а новости - повестку

    Литература
    18:51

    На дороге Баку–Губа–госграница с РФ усилен контроль скорости

    Внутренняя политика
    Лента новостей