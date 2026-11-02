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    Гюров признал поражение на выборах президента Болгарии - Обновлено-2

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 01:45
    Гюров признал поражение на выборах президента Болгарии - Обновлено-2

    Кандидат на пост президента Болгарии Андрей Гюров признал свое поражение во втором туре президентских выборов.

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе краткого брифинга.

    "Принимаем результаты такими, какие они есть, хотя они и оказались неожиданными. Ничего не было напрасным, а лучшее еще предстоит, мы создали хорошую основу для развития. Предстоят тяжелые времена и мы должны искать объединение для решения общих задач. А государство должно работать в интересах своих граждан", - сказал Гюров.

    Лидер политической партии "Прогрессивная Болгария", премьер-министр Румен Радев поздравил Илияну Йотову и Кирила Вылчева с победой на выборах президента и вице-президента республики.

    По данным подсчетов социологических агентств, Йотову и Вылчева поддержали около 58% избирателей, а за их оппонентов Андрея Гюрова и Георгия Кандева проголосовали около 38,6% избирателей.

    Официальные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет не позднее 4 ноября.

    В Болгарии завершилось голосование в рамках второго тура президентских выборов.

    Как сообщает Report, избирательные участки завершили работу в 20:00 по местному (22:00 по бакинскому) времени.

    Согласно первым результатам экзитполов, действующий президент Болгарии Илияна Йотова побеждает своего оппонента.

    За Йотову проголосовали около 51% избирателей, за ее оппонента - бывшего премьер-министра технического правительства, поддержанного оппозицией, Андрея Гюрова - около 44,6%. Предварительные результаты были представлены в эфире Болгарского национального телевидения.

    Явка на выборах составила около 26,8%.

    В Болгарии началось голосование в рамках второго тура президентских выборов.

    Как сообщает Report, в 07:00 по местному (09:00 по бакинскому) времени по всей стране открылись более 12 тыс. избирательных участков, где могут проголосовать 6,6 млн избирателей.

    Дополнительные участки для болгарских граждан, которые постоянно проживают за рубежом или находятся в турпоездках, будут открыты в 60 странах мира. На пост главы государства претендуют Илияна Йотова и Андрей Гюров, а кандидатами в вице-президенты стали Кирил Вылчев и Георгий Кандев.

    Первые неофициальные итоги голосования будут известны в 20:00, когда избирательные участки завершат работу. Официальные итоги будут объявлены не позднее 4 ноября.

    Президент Болгарии избирается всенародным голосованием на пять лет и не может занимать этот пост более двух сроков подряд. Одновременно с президентом избирается вице-президент. Всего в борьбе за пост главы государства в 2026 году принимали участие 27 человек.

    Президентские выборы Болгария
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