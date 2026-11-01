Иран объявил ВМС и ВВС Британии террористическими организациями
- 01 ноября, 2026
- 10:32
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Иран объявил Королевские военно-морские и военно-воздушные силы Великобритании террористическими организациями.
Как передает Report со ссылкой на иранские медиа, об этом говорится в заявлении МИД Ирана.
Отмечается, что ВМС и ВВС Британии подпадают под закон об ответных действиях в связи с признанием КСИР террористической организацией со стороны США и на этом основании признаны террористическими. Ответственность за последствия, подчеркивается в заявлении, лежит на британском правительстве.
По данным ведомства, Тегеран также включил британскую внешнюю разведку MI6 в число враждебных групп, руководствуясь примечанием 2 к статье 1 закона "Об ужесточении наказания за шпионаж и сотрудничество с Израилем и враждебными странами против национальной безопасности и интересов".
Эти решения вступают в силу с момента публикации.