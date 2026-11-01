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    Иран объявил ВМС и ВВС Британии террористическими организациями

    В регионе
    • 01 ноября, 2026
    • 10:32
    Иран объявил ВМС и ВВС Британии террористическими организациями

    Иран объявил Королевские военно-морские и военно-воздушные силы Великобритании террористическими организациями.

    Как передает Report со ссылкой на иранские медиа, об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

    Отмечается, что ВМС и ВВС Британии подпадают под закон об ответных действиях в связи с признанием КСИР террористической организацией со стороны США и на этом основании признаны террористическими. Ответственность за последствия, подчеркивается в заявлении, лежит на британском правительстве.

    По данным ведомства, Тегеран также включил британскую внешнюю разведку MI6 в число враждебных групп, руководствуясь примечанием 2 к статье 1 закона "Об ужесточении наказания за шпионаж и сотрудничество с Израилем и враждебными странами против национальной безопасности и интересов".

    Эти решения вступают в силу с момента публикации.

    МИД Ирана Операция США и Израиля против Ирана Великобритания
    İran XİN Britaniyanın MI6 və Hərbi Dəniz Qüvvələrini terrorçu kimi tanıyıb
    Iran designates Britain's Royal Navy and RAF as terrorist organizations
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