İran XİN Britaniyanın MI6 və Hərbi Dəniz Qüvvələrini terrorçu kimi tanıyıb
- 01 noyabr, 2026
- 10:45
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İran Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Böyük Britaniyanın Xarici Kəşfiyyat Xidməti (MI6), Hərbi Dəniz Qüvvələri (Royal Navy) və Kral Hərbi Hava Qüvvələrini (Royal Air Force - RAF) terror təşkilatları kimi tanıyıb.
"Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə İslam Respublikasının XİN-i bəyanat yayıb.
"Bu bəyanatın dərc edildiyi vaxtdan Britaniyanın Xarici Kəşfiyyat Xidməti (MI6) milli təhlükəsizlik və maraqlara qarşı casusluq, İsrail və düşmən ölkələrlə əməkdaşlığa görə cəzanın sərtləşdirilməsi haqqında qanunun 1-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən düşmən qrup kimi qəbul edilir.
Bu bəyanatın dərc edildiyi vaxtdan Kral Hərbi Dəniz Qüvvələri (Navy Royal) və Kral Hərbi Hava Qüvvələri (Royal Air Force – RAF) İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən terror təşkilatı elan edilməsinə qarşı cavab tədbiri haqqında qanuna tabe edilir və buna əsasən bu iki qurum terror təşkilatları kimi tanınır", - bəyanatda vurğulanıb.
İran bu addımı BMT Nizamnaməsinin prinsipləri və beynəlxalq hüquqla əsaslandırıb.