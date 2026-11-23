ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasında demokratlar 258 yer qazanıb
Digər ölkələr
- 23 noyabr, 2026
- 00:53
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Demokratlar Partiyası seçkilərin nəticələrinə görə Konqresin Nümayəndələr Palatasında 258 yer əldə edərək 1992-ci ildən bəri ən yüksək göstəriciyə nail olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Associated Press (AP) məlumat yayıb.
Bu nəticənin əldə olunmasında Şimali Karolina ştatında demokratların namizədi Çak Habardın Respublikaçılar Partiyasının təmsilçisi Virciniya Foks üzərində qələbəsi həlledici olub.
Respublikaçılar isə Konqresin aşağı palatasında 173 yer qazanıblar.
Son xəbərlər
01:50
BMT-nin Baş katibi COP31-dən sonra Türkiyəyə təşəkkür edibEkologiya
01:29
İtaliyanın keçmiş polis rəisi mafia ilə bağlı istintaq fonunda intihar edibDigər ölkələr
00:53
ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasında demokratlar 258 yer qazanıbDigər ölkələr
00:11
ABŞ-nin Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin şərtləri bəlli olubDigər ölkələr
23:56
Makron Fransada büdcə kəsirinin məhdudlaşdırılmasını Konstitusiyaya daxil etmək istəyirDigər ölkələr
23:32
Foto
Rəssam Nigar Ağabəylinin "İki dünya arasında" adlı fərdi sərgisi açılıbMədəniyyət siyasəti
23:22
Kuşner: ABŞ Ukrayna, Rusiya və Avropa ilə təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edəcəkDigər ölkələr
23:08
Foto
Xaçmazda iki avtomobil toqquşub, bir ailənin altı üzvü xəsarət alıbHadisə
23:00
Gürcüstan prezidenti 232 nəfəri əfv edibRegion