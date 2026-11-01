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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Баку на территории недействующего мясокомбината произошел пожар

    Происшествия
    • 01 ноября, 2026
    • 10:07
    В Баку на территории недействующего мясокомбината произошел пожар

    В Низаминском районе Баку на территории недействующего мясокомбината произошел пожар.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), возгорание произошло на улице Давуда Аслана, на участке, где хранились пластиковые и деревянные материалы.

    На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    Пожар удалось ликвидировать в короткие сроки, не допустив его распространения на большую площадь.

    На объекте площадью 1 800 кв. м. огонь уничтожил материалы на 500 кв. м.

    В результате инцидента никто не пострадал.

    В Баку на территории недействующего мясокомбината произошел пожар

    Пожар (возгорание) МЧС Азербайджана Низаминский район
    Видео
    Nizami rayonunda fəaliyyət göstərməyən kombinatda yanğın olub
    44 filmi
    44 filmi

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