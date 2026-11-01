В Баку на территории недействующего мясокомбината произошел пожар

В Низаминском районе Баку на территории недействующего мясокомбината произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), возгорание произошло на улице Давуда Аслана, на участке, где хранились пластиковые и деревянные материалы.

На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожар удалось ликвидировать в короткие сроки, не допустив его распространения на большую площадь.

На объекте площадью 1 800 кв. м. огонь уничтожил материалы на 500 кв. м.

В результате инцидента никто не пострадал.