В Баку на территории недействующего мясокомбината произошел пожар
Происшествия
- 01 ноября, 2026
- 10:07
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В Низаминском районе Баку на территории недействующего мясокомбината произошел пожар.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), возгорание произошло на улице Давуда Аслана, на участке, где хранились пластиковые и деревянные материалы.
На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Пожар удалось ликвидировать в короткие сроки, не допустив его распространения на большую площадь.
На объекте площадью 1 800 кв. м. огонь уничтожил материалы на 500 кв. м.
В результате инцидента никто не пострадал.
В Баку на территории недействующего мясокомбината произошел пожар
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