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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Nizami rayonunda fəaliyyət göstərməyən kombinatda yanğın olub

    Hadisə
    • 01 noyabr, 2026
    • 09:56
    Nizami rayonunda fəaliyyət göstərməyən kombinatda yanğın olub

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə paytaxtın Nizami rayonu, Davud Aslan küçəsində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    Bu barədə "Report"a FHN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Məlumatla əlaqədar FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri dərhal əraziyə cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlər tərəfindən həyata keçirilən zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində fəaliyyət göstərməyən ət kombinatının ərazisində plastik və taxta materiallar yığılmış sahədə baş vermiş yanğın genişlənərək böyük sahəyə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində 1 800 kv.m. sahəyə yığılmış plastik və taxta materiallar 500 kv.m. sahədə yanıb.

    Materialların qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

    Xəsarət alan olmayıb.

    Nizami rayonunda fəaliyyət göstərməyən kombinatda yanğın olub

    Yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Nizami rayonu
    Video
    В Баку на территории недействующего мясокомбината произошел пожар
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