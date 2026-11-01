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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В МИД Азербайджана поздравили Алжир по случаю Дня революции

    Внешняя политика
    • 01 ноября, 2026
    • 10:22
    В МИД Азербайджана поздравили Алжир по случаю Дня революции

    В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Алжир по случаю 1 Ноября - Дня революции.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена в Х-аккаунте внешнеполитического ведомства.

    "Искренне поздравляем народ и правительство Алжира по случаю Национального дня Алжира!", - говорится в публикации.

    Отметим, что 1 ноября 1954 года Фронт национального освобождения начал вооруженную борьбу против французского колониального господства, что положило начало Алжирской войне за независимость.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Поздравления Алжир
    Azərbaycan XİN Əlcəzairi Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijan congratulates Algeria on National Day
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