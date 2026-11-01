В МИД Азербайджана поздравили Алжир по случаю Дня революции
Внешняя политика
- 01 ноября, 2026
- 10:22
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В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Алжир по случаю 1 Ноября - Дня революции.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена в Х-аккаунте внешнеполитического ведомства.
"Искренне поздравляем народ и правительство Алжира по случаю Национального дня Алжира!", - говорится в публикации.
Отметим, что 1 ноября 1954 года Фронт национального освобождения начал вооруженную борьбу против французского колониального господства, что положило начало Алжирской войне за независимость.
Warm congratulations to the people and the Government of the People’s Democratic Republic of Algeria on the occasion of Algeria’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇩🇿 @Algeria_MFA https://t.co/cXQaIHCPcr— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 1, 2026
Azərbaycan XİN Əlcəzairi Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Azerbaijan congratulates Algeria on National Day
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