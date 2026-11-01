В МИД Азербайджана поздравили Алжир по случаю Дня революции

В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Алжир по случаю 1 Ноября - Дня революции.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена в Х-аккаунте внешнеполитического ведомства.

"Искренне поздравляем народ и правительство Алжира по случаю Национального дня Алжира!", - говорится в публикации.

Отметим, что 1 ноября 1954 года Фронт национального освобождения начал вооруженную борьбу против французского колониального господства, что положило начало Алжирской войне за независимость.