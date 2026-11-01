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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan XİN Əlcəzairi Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 01 noyabr, 2026
    • 10:16
    Azərbaycan XİN Əlcəzairi Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Əlcəzairi Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    "Əlcəzairin Milli Günü münasibətilə Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının xalqına və Hökumətinə səmimi təbriklər!

    Milli Gününüz mübarək!".

    Xatırladaq ki, 1954-cü ilin 1 noyabrında Əlcəzairdə Fransa əleyhinə İstiqlal Müharibəsi və milli azadlıq hərəkatı başlayıb.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Milli Gün Təbrik Əlcəzair
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