Azərbaycan XİN Əlcəzairi Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 01 noyabr, 2026
- 10:16
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Əlcəzairi Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
"Əlcəzairin Milli Günü münasibətilə Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının xalqına və Hökumətinə səmimi təbriklər!
Milli Gününüz mübarək!".
Xatırladaq ki, 1954-cü ilin 1 noyabrında Əlcəzairdə Fransa əleyhinə İstiqlal Müharibəsi və milli azadlıq hərəkatı başlayıb.
Warm congratulations to the people and the Government of the People’s Democratic Republic of Algeria on the occasion of Algeria’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇩🇿 @Algeria_MFA https://t.co/cXQaIHCPcr— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 1, 2026
В МИД Азербайджана поздравили Алжир по случаю Дня революции
Azerbaijan congratulates Algeria on National Day
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