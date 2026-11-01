Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
- 01 ноября, 2026
- 09:05
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Пассажиры положительно оценили увеличение числа ежедневных рейсов поездов по маршруту Баку–Тбилиси–Баку с двух до четырех.
Как сообщает Report, благодаря новому расписанию пассажиры получили возможность выбирать удобное время отправления и лучше планировать поездки.
Один из пассажиров первого дополнительного рейса Руфат Сулеймани рассказал журналистам, что билеты стали дешевле.
Он отметил, что путешествует вместе с семьей, поэтому появление дневных рейсов особенно удобно для него и других пассажиров с детьми. Сулеймани также остался доволен чистотой и комфортом поездов.
Другие пассажиры отметили удобство покупки билетов через интернет.
Эмиль Фархадов также приветствовал увеличение числа рейсов. По его словам, билеты на новые поезда продаются по доступным ценам, а качество обслуживания находится на высоком уровне.