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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси

    Инфраструктура
    • 01 ноября, 2026
    • 09:05
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси

    Пассажиры положительно оценили увеличение числа ежедневных рейсов поездов по маршруту Баку–Тбилиси–Баку с двух до четырех.

    Как сообщает Report, благодаря новому расписанию пассажиры получили возможность выбирать удобное время отправления и лучше планировать поездки.

    Один из пассажиров первого дополнительного рейса Руфат Сулеймани рассказал журналистам, что билеты стали дешевле.

    Он отметил, что путешествует вместе с семьей, поэтому появление дневных рейсов особенно удобно для него и других пассажиров с детьми. Сулеймани также остался доволен чистотой и комфортом поездов.

    Другие пассажиры отметили удобство покупки билетов через интернет.

    Эмиль Фархадов также приветствовал увеличение числа рейсов. По его словам, билеты на новые поезда продаются по доступным ценам, а качество обслуживания находится на высоком уровне.

    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Поезд Баку-Тбилиси
    Фото
    Sərnişinlər Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə reyslərin sayının artırılmasını rəğbətlə qarşılayıblar
    44 filmi
    44 filmi

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