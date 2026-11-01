Богатейшие бизнесмены России с начала года потеряли более $28 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России с начала этого года сократилось более чем на $28 млрд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index на конец октября.

Согласно рейтингу, наибольшее снижение состояния среди российских участников рейтинга зафиксировано у президента "Норникеля" Владимира Потанина - на $8,1 млрд год к году, до $21,6 млрд.

Следом расположился Михаил Прохоров ("Онэксим") - на $4,86 млрд, до $10,8 млрд. Замыкает тройку Михаил Фридман, состояние которого сократилось на $3,8 млрд, до $10,4 млрд.

По данным на 1 октября, состояние богатейших бизнесменов России с начала года сократилось более чем на $25 млрд.

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из отношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира.