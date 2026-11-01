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    Богатейшие бизнесмены России с начала года потеряли более $28 млрд

    Бизнес
    • 01 ноября, 2026
    • 09:53
    Богатейшие бизнесмены России с начала года потеряли более $28 млрд

    Состояние богатейших бизнесменов России с начала этого года сократилось более чем на $28 млрд.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index на конец октября.

    Согласно рейтингу, наибольшее снижение состояния среди российских участников рейтинга зафиксировано у президента "Норникеля" Владимира Потанина - на $8,1 млрд год к году, до $21,6 млрд.

    Следом расположился Михаил Прохоров ("Онэксим") - на $4,86 млрд, до $10,8 млрд. Замыкает тройку Михаил Фридман, состояние которого сократилось на $3,8 млрд, до $10,4 млрд.

    По данным на 1 октября, состояние богатейших бизнесменов России с начала года сократилось более чем на $25 млрд.

    Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из отношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира.

    Bloomberg Россия
    Rusiyanın ən zəngin biznesmenlərinin sərvəti 28 milyard dollardan çox azalıb
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