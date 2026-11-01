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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Rusiyanın ən zəngin biznesmenlərinin sərvəti 28 milyard dollardan çox azalıb

    Biznes
    • 01 noyabr, 2026
    • 10:10
    Rusiyanın ən zəngin biznesmenlərinin sərvəti 28 milyard dollardan çox azalıb

    Rusiyanın ən zəngin biznesmenlərinin sərvəti bu ilin əvvəlindən 28 milyard dollardan çox azalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Bloomberg Billionaires Index"in oktyabrın sonuna olan məlumatları göstərir.

    Reytinqin rusiyalı iştirakçıları arasında sərvətin ən böyük azalması "Nornikel"in prezidenti Vladimir Potanində qeydə alınıb - illik olaraq 8,1 milyard dollar azalaraq 21,6 milyard dollara enib.

    Növbəti yerdə Mixail Proxorov ("Oneksim") qərarlaşıb - 4,86 milyard dollar azalaraq 10,8 milyard dollar olub. İlk üçlüyü sərvəti 3,8 milyard dollar azalaraq 10,4 milyard dollara düşən Mixail Fridman qapayır.

    Oktyabrın 1-nə olan məlumata görə, Rusiyanın ən zəngin biznesmenlərinin sərvəti ilin əvvəlindən bəri 25 milyard dollardan çox azalıb.

    "Bloomberg Billionaires Index" milyarderlərin pay sahibi olduğu şirkətlərin səhmlərinin dəyəri əsasında hesablanır. Bəzi şirkətlər üçün hesablama onların kapitallaşmasının EBITDA-ya və ya səhm qiymətinin hər səhmə düşən mənfəətə nisbəti əsasında aparılır. Ümumilikdə reytinqə dünyanın ən zəngin 500 insanı daxildir.

    Milyarder Bloomberg ticarət sistemi Rusiya Federasiyası
    Богатейшие бизнесмены России с начала года потеряли более $28 млрд
    MiniBoss
    MiniBoss

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