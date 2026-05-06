    Мартин Чунгонг посетил Центр управления спутниками "Азеркосмос"

    Мартин Чунгонг посетил Центр управления спутниками Азеркосмос

    Находящийся с визитом в Азербайджане генеральный секретарь Межпарламентского союза (МПС) Мартин Чунгонг посетил Шамахинский район.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

    Согласно информации, сначала гость побывал в Основном наземном центре управления спутниками "Азеркосмос". Ему была предоставлена информация о создании и развитии космической отрасли в нашей стране, а также о потенциале Азербайджана в данной сфере.

    Затем Мартин Чунгонг ознакомился с достопримечательностями Шамахинского района. В Джума-мечети в Шамахы гостю была предоставлена информация об истории этого древнего памятника, его значении с архитектурной и исторической точки зрения.

    В рамках визита гость также побывал в Центре творчества в Шамахы, созданном при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Генеральному секретарю МПС была предоставлена подробная информация о деятельности данного учреждения.

    Martin Çunqonq "Azərkosmos"un Əsas Yerüstü Peyk İdarəetmə Mərkəzində olub
    Martin Chungong visits Azercosmos satellite control center

