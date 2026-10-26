Мариан де Йонг: Нидерланды готовы сделать следующий шаг для развития отношений с Азербайджаном - Интервью

Страница непростых отношений между Азербайджаном и Нидерландами осталась в прошлом. Об этом свидетельствуют активизация политического диалога и визит 26 октября министра иностранных дел Нидерландов Тома Берендсена в Азербайджан. Он станет первым визитом главы внешнеполитического ведомства Нидерландов в Баку за последние 12 лет и может придать дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.

В интервью Report посол Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг подвела итоги первого года своей дипломатической миссии в стране, оценила нынешнее состояние двусторонних отношений и рассказала о приоритетных направлениях сотрудничества. Глава дипмиссии также поделилась ожиданиями от визита главы МИД Нидерландов в Азербайджан, перспективами расширения экономических связей и возможностями вывода азербайджано-нидерландского партнерства на качественно новый уровень.

- Как Вы оцениваете развитие двустороннего сотрудничества между Нидерландами и Азербайджаном в 2026 году? Какие приоритетные направления и инициативы планируется реализовать в 2027 году для укрепления отношений между странами?

- Начну с того, что к моменту моего приезда в Азербайджан двусторонние отношения уже демонстрировали положительную динамику. Мы очень довольны прогрессом, достигнутым за год, и восстановлением доверия между двумя странами. После периода непростых двусторонних отношений нам было важно вернуть это доверие и создать основу для дальнейшего развития сотрудничества.

Сейчас наступил подходящий момент, чтобы сделать следующий шаг и добиться конкретных результатов. Надеемся, что визит министра иностранных дел Нидерландов Тома Берендсена в Баку будет способствовать достижению этой цели. Для нас этот визит станет возможностью принять двустороннюю дорожную карту на 2026–2028 годы, которая охватит широкий круг направлений и отразит наши амбиции в отношениях с Азербайджаном.

Мы тесно сотрудничаем с азербайджанскими властями, чтобы превратить эту дорожную карту в конкретный план действий. Как я уже отметила, наша цель - добиться ощутимых результатов. Именно на этом будет сосредоточена наша работа с Азербайджаном в 2027 году.

В настоящее время мы обсуждаем с азербайджанскими коллегами наиболее эффективные дальнейшие шаги. В частности, рассматривается возможность визита торгового посла Нидерландов Марка Хасселара (Marc Hasselaar) в Баку в первой половине 2027 года. Возможно, его визит будет приурочен к одному из крупных мероприятий в Азербайджане, например к выставке Caspian Agro, в которой Нидерланды традиционно принимают участие. Вместе с тем мы готовы рассмотреть и другие возможности.

Мы также рассчитываем вновь организовать павильон Нидерландов на Caspian Agro - возможно, даже более масштабный, чем в прошлом году. В любом случае, я уверена, что в выставке примет участие представительная делегация нидерландских компаний.

Кроме того, мы хотели бы активнее задействовать недавно созданную Нидерландско-Азербайджанскую торговую палату. Она была запущена в мае этого года в Гааге. Мы намерены предоставить ей возможности для работы в Баку и более активного участия в двустороннем сотрудничестве. Уверены, что это поможет укрепить отношения между нашими странами и добиться конкретных результатов.

- Как Вы оцениваете нынешний уровень торгово-экономического сотрудничества? В каких отраслях есть потенциал для расширения взаимодействия и привлечения нидерландских инвестиций?

- Считаю, что у нашего сотрудничества уже имеется прочная основа и значительный потенциал для дальнейшего развития. До сих пор наше взаимодействие было сосредоточено преимущественно на транспортной связанности, сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами. Вместе с тем мы видим возможности для расширения сотрудничества за рамками этих традиционных направлений. Среди перспективных сфер - устойчивое сельское хозяйство, садоводство, водные технологии, логистика и возобновляемая энергетика. Мы убеждены, что сочетание опыта и возможностей Нидерландов с приоритетами Азербайджана в области диверсификации экономики откроет новые перспективы для внедрения инноваций и цифровизации экономики.

Как я уже отметила, наша цель - не ограничиваться определением задач, а добиваться конкретных результатов. Уверены, что такой подход придаст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений, и с большим интересом ожидаем дальнейшего углубления нашего сотрудничества.

- Нидерландские компании проявляют интерес к транспортно-логистическим проектам в Азербайджане. В частности, недавно C. Steinweg Group обсудила с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым возможности реализации совместных проектов в рамках Среднего коридора. Какую роль Нидерланды и компании могли бы сыграть в развитии этого транспортного маршрута и как вы оцениваете перспективы для дальнейшего сотрудничества в этом направлении?

- Нидерланды обладают значительным опытом в сфере управления портами, складской логистики, морских перевозок и цепочек поставок. На фоне растущей роли Среднего коридора как важного и востребованного альтернативного маршрута, обеспечивающего безопасное транспортное сообщение между Европой и Азией, это направление представляет для нас особый интерес.

В частности, такие компании, как C. Steinweg Group, могли бы внести вклад в развитие логистической инфраструктуры за счет инвестиций в портовые объекты и расширения возможностей по обработке грузов с учетом растущего спроса на перевозки.

Мы видим значительный потенциал для повышения эффективности обработки грузов, оптимизации логистических процессов и укрепления транспортной связанности между Европой и Азией. Кроме того, Нидерланды могут содействовать цифровизации Среднего коридора, предлагая передовые технологические решения и используя свой опыт в этой сфере.

- На какой стадии находится подготовка новых двусторонних соглашений между Азербайджаном и Нидерландами? Сколько документов в настоящее время готовится к подписанию, какие сферы они охватывают и когда можно ожидать их подписания?

- Откровенно говоря, как я уже отмечала, какое-то время наши двусторонние отношения были осложнены по политическим причинам. Думаю, можно с уверенностью сказать, что мы уже перевернули эту страницу, чему я очень рада. Мы открыли новую главу в наших отношениях, которая характеризуется положительной динамикой и нацеленностью на будущее. Именно в этом контексте и состоится визит главы МИД нашей страны. Наша первоочередная задача - определить сферы и возможности сотрудничества, которые принесут ощутимую пользу обеим странам. Когда эти приоритеты будут четко обозначены, мы сможем определить необходимые правовые механизмы и заключить двусторонние соглашения для их реализации.

В прошлом между нашими странами уже имели место различные договоренности и соглашения. Мы рассчитываем опираться на этот фундамент и разрабатывать новые механизмы сотрудничества там, где для этого есть четкая взаимная заинтересованность. При этом речь идет не только о соглашениях на межправительственном уровне. Отдельные компании также заинтересованы в заключении соглашений и меморандумов о взаимопонимании с соответствующими азербайджанскими учреждениями в конкретных секторах.

Мы считаем, что упомянутая ранее дорожная карта на 2026–2028 годы станет отличной основой для выявления таких возможностей и продвижения необходимых соглашений. Надеемся, что в ближайшее время нам удастся добиться прогресса и перейти к следующему этапу двустороннего сотрудничества.

- Между Азербайджаном и Нидерландами пока не действует межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Рассматривается ли возможность создания такого механизма? Насколько МПК может способствовать системному развитию торгово-экономических связей и реализации совместных проектов?

- Нидерланды традиционно не используют межправительственные экономические комиссии в качестве стандартного механизма регулирования двусторонних экономических отношений. Мы чаще отдаем предпочтение более прямому институциональному диалогу, отраслевому сотрудничеству и деловым платформам. Таким образом, наш подход несколько отличается.

Тем не менее мы открыты к обсуждению наиболее эффективных способов организации и укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном. Упомянутая ранее дорожная карта поможет нам определить приоритетные отрасли, конкретные проекты, а также необходимость создания дополнительных механизмов для содействия сотрудничеству. Наша задача заключается в том, чтобы выбранный формат приносил практические результаты, способствовал развитию торговли и инвестиций, а также укреплял партнерские связи между нидерландскими и азербайджанскими компаниями.

В Нидерландах мы говорим: "Форма должна соответствовать содержанию". Мы открыты к такому подходу и по мере укрепления двусторонних отношений продолжим обсуждать с азербайджанскими коллегами, как лучше обеспечить регулярный диалог и превратить наши общие амбиции в конкретные возможности для сотрудничества.

- Азербайджан и Нидерланды обладают значительным туристическим потенциалом, однако отсутствие прямого авиасообщения может ограничивать развитие туристических и деловых контактов. Обсуждается ли возможность запуска прямых авиарейсов между двумя странами?

- Лично я бы очень хотела, чтобы между Нидерландами и Азербайджаном было налажено прямое авиасообщение. Уверена, что в будущем это станет реальностью, поскольку для этого есть рынок. Разумеется, инвесторы и авиакомпании обратят на это внимание и воспользуются открывающимися возможностями.

Прямые рейсы могли бы способствовать развитию туризма, торговли, инвестиций и деловых контактов. Мы наблюдаем рост числа нидерландских туристов, посещающих Азербайджан, что свидетельствует о повышении осведомленности о стране в Нидерландах и растущем интересе к ее богатой культуре, природе и истории. В этом году во время проведения гонок Формулы-1 в Азербайджане побывало много нидерландских туристов - даже больше, чем в прошлом году. Кроме того, благодаря этому мероприятию все больше граждан Нидерландов приезжают в Азербайджан и в другие месяцы года.

Таким образом, Формула-1 предоставляет прекрасную возможность продемонстрировать красоту Азербайджана, его туристический потенциал и гостеприимство, а также познакомить гостей с тем, что страна может предложить помимо гонок. Безусловно, открытие прямого авиасообщения будет зависеть от решений авиакомпаний, необходимости проработки ряда юридических вопросов, а также от коммерческой целесообразности таких рейсов.

Могу сказать, что этот вопрос актуален для многих стран Европейского союза. Надеюсь, что в течение следующих трех лет, пока я буду находиться здесь, нам удастся добиться прогресса в этом направлении. Отрадно, что уже в мае следующего года планируется запуск прямых рейсов между Брюсселем и Баку. Брюссель находится относительно недалеко от Нидерландов, поэтому ожидаю, что граждане Нидерландов также будут пользоваться этим авиасообщением.

- Каковы перспективы сотрудничества между портами Азербайджана и Нидерландов, в том числе с учетом роли порта Роттердам и Бакинского международного морского торгового порта? Какие возможности такое взаимодействие открывает для расширения взаимной торговли и развития транспортно-логистических маршрутов между Европой и Азией?

- Действительно очень хороший и конкретный вопрос. Считаем, что у нас есть прочная основа для дальнейшего развития сотрудничества. В частности, можно отметить прежнее взаимодействие между портом Венло и Баку, а также контакты и визиты представителей Бакинского порта в порт Роттердам, о которых вы упомянули. Эти обмены демонстрируют потенциал для углубления сотрудничества в сфере управления грузопотоками, логистики, обработки грузов и развития эффективных транспортных связей вдоль Среднего коридора.

Наши логистические компании, такие как Steinweg, LV Logistics, Kricon и другие, активно работают в сфере логистики Бакинского порта. Кроме того, компания Haskoning разработала генеральный план обеих фаз развития Бакинского порта. А нидерландская компания Van Oord, специализирующаяся на дноуглубительных работах, принимала участие в этих работах в рамках первого этапа расширения порта.

Мы были бы очень рады возобновлению и активизации взаимодействия между этими портами, чтобы определить конкретные возможности для обмена опытом, развития коммерческих партнерств и, в особенности, сотрудничества в области создания экологичных портов, цифровизации портовой инфраструктуры и устойчивой логистики. Все это будет способствовать укреплению транспортной связанности между Европой и Азией. Таким образом, перед нами открываются широкие возможности для сотрудничества.

- Ранее Вы заявляли о заинтересованности Нидерландов в проведении межпарламентских консультаций с Азербайджаном. Какие планы в этом направлении имеется на 2027 год?

- Рада сообщить, что Азербайджан и Нидерланды провели межпарламентский обмен, который прошел очень успешно. Он состоялся в июле этого года на полях ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге.

В ходе обсуждений, помимо прочего, рассматривались двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, региональные события и, конечно же, текущая повестка мирного процесса (между Азербайджаном и Арменией - ред.)

Со своей стороны, я намерена по возможности продолжать контакты с парламентариями (Азербайджана - ред.) и развивать это взаимодействие. Все это свидетельствует о приверженности Нидерландов дальнейшему укреплению позитивной динамики в двусторонних отношениях с Азербайджаном, в том числе на межпарламентском уровне.

- Как Нидерланды оценивает нынешнюю ситуацию на Южном Кавказе?

- Мы очень рады нынешнему состоянию мирного процесса (между Баку и Ереваном - ред.). Мы решительно поддерживаем его и гордимся обеими странами, а также достигнутым прогрессом.

Нидерланды поддерживают мирный процесс как на двустороннем уровне, так и в рамках Европейского союза. Мы готовы оказывать содействие и поддержку везде, где это возможно.

Мне очень повезло, что я получила назначение в качестве главы дипмиссии именно в Азербайджан. Это единственное место в мире, где сегодня очень безопасно.

Считаю, что необходимо отметить значительные усилия, которые прилагают обе страны для продвижения мирного процесса. Мы готовы и дальше оказывать им поддержку всеми возможными способами.

- Заключительный вопрос мне хотелось бы задать про освобожденные территории Азербайджана. Вам уже несколько раз довелось посетить этот регион. Какие впечатления у вас сложились по итогам этих поездок? Проявляют ли нидерландские компании интерес к участию в восстановлении этих территорий?

- Да, я уже трижды посещала эти территории. Все три визита произвели на меня большое впечатление. Каждый раз видишь, насколько быстро идет развитие и насколько масштабные объекты возводятся там. Это действительно впечатляет.

Думаю, нидерландские компании также обратили внимание на происходящие изменения, и упускать такие возможности не стоит. Особенно сильное впечатление производят масштабы и сложность восстановительных работ, а также внимание, которое уделяется устойчивому развитию.

Нидерланды обладают соответствующим опытом в таких областях, как управление водными ресурсами, возобновляемая энергетика, сельское хозяйство, устойчивая инфраструктура, а также концепция умных городов и сел. Поэтому для нидерландских компаний, специализирующихся в этих сферах, могут открыться определенные возможности - с учетом требований конкретных проектов, их коммерческой целесообразности и действующего законодательства.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства Азербайджана выразило заинтересованность в использовании так называемой модели Вестланд, применяемой в Нидерландах и предполагающей развитие тепличных хозяйств промышленного масштаба, в Джебраильском районе.

Мы внимательно прорабатываем этот запрос и изучаем возможности привлечения в регион нидерландских знаний и опыта, в том числе с участием частного сектора и научно-исследовательских институтов.

Наша команда (посольства Нидерландов в Баку - ред.) активно работает над этим направлением. Надеемся, что в результате удастся добиться конкретных положительных результатов.