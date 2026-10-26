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    В РФ мужчину осудили за попытку сбыта и хранение 81 кг запрещенных веществ

    В регионе
    • 26 октября, 2026
    • 09:44
    В РФ мужчину осудили за попытку сбыта и хранение 81 кг запрещенных веществ

    В Свердловской области РФ суд приговорил курьера-закладчика к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт 53 кг наркотиков, приобретении и хранении 28 кг запрещенных веществ и прекурсоров, а также отмывании 1,4 млн рублей ($17,2 тыс.).

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

    "Десятки килограммов синтетических наркотиков, оборудованные тайники и более 1,4 млн рублей, легализованных преступной группой, в Первоуральске суд вынес приговор 42-летнему курьеру-закладчику. Он признан виновным в пяти преступлениях", - сказано в сообщении.

    В пресс-службе пояснили, что мужчина признан виновным в покушении на сбыт 53 кг синтетических наркотиков, приобретении и хранении почти 28 кг запрещенных веществ и прекурсоров для их изготовления, а также отмывании вместе с подельниками 1,4 млн рублей, полученных от продажи наркотиков. В суде осужденный признал вину в совершении преступлений, связанных с запрещенными веществами, вину в отмывании денег он признал частично, заявив, что действовал в одиночку.

    Наркотические вещества Уголовное дело Российская Федерация (РФ)
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