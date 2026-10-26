В РФ мужчину осудили за попытку сбыта и хранение 81 кг запрещенных веществ

В Свердловской области РФ суд приговорил курьера-закладчика к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт 53 кг наркотиков, приобретении и хранении 28 кг запрещенных веществ и прекурсоров, а также отмывании 1,4 млн рублей ($17,2 тыс.).

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Десятки килограммов синтетических наркотиков, оборудованные тайники и более 1,4 млн рублей, легализованных преступной группой, в Первоуральске суд вынес приговор 42-летнему курьеру-закладчику. Он признан виновным в пяти преступлениях", - сказано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что мужчина признан виновным в покушении на сбыт 53 кг синтетических наркотиков, приобретении и хранении почти 28 кг запрещенных веществ и прекурсоров для их изготовления, а также отмывании вместе с подельниками 1,4 млн рублей, полученных от продажи наркотиков. В суде осужденный признал вину в совершении преступлений, связанных с запрещенными веществами, вину в отмывании денег он признал частично, заявив, что действовал в одиночку.