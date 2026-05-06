Martin Çunqonq "Azərkosmos"un Əsas Yerüstü Peyk İdarəetmə Mərkəzində olub

    • 06 may, 2026
    • 20:56
    Martin Çunqonq Azərkosmosun Əsas Yerüstü Peyk İdarəetmə Mərkəzində olub

    Azərbaycanda səfərdə olan Parlamentlərarası İttifaqın (PAİ) Baş katibi Martin Çunqonq Şamaxı rayonuna səfər edib.

    Bu barədə "Report"a Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əvvəlcə qonaq "Azərkosmos"un Əsas Yerüstü Peyk İdarəetmə Mərkəzində olub. Qonağa ölkədə kosmik sahənin qurulması və inkişafı, Azərbaycanın kosmik imkanları barədə məlumat verilib.

    Sonra Şamaxı rayonuna gələn Baş katib Martin Çunqonq rayonun görməli yerləri ilə tanış olub. Şamaxı Cümə Məscidində qonağa bu qədim abidənin tarixi, onun memarlıq və arxeoloji baxımından əhəmiyyəti barədə məlumat verilib.

    Səfər çərçivəsində qonaq Şamaxı şəhərində yerləşən və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə yaradılmış Yaradıcılıq Mərkəzində də olub. PAİ-nin Baş katibi Martin Çunqonqa mərkəzin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verilib.

    Мартин Чунгонг посетил Центр управления спутниками "Азеркосмос"
    Martin Chungong visits Azercosmos satellite control center

