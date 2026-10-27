"Sabah" FIBA Çempionlar Liqasında Fransa klubuna qalib gəlib
Komanda
- 27 oktyabr, 2026
- 21:53
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"Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasında növbəti oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, müntəzəm mövsümün III turunda Fransanın "Nanter 92" kollektivini qəbul edən Azərbaycan təmsilçisi 87:80 hesablı qələbə qazanıb.
Qarşılaşma Milli Gimnastika Arenasında keçirilib.
Xatırladaq ki, Azərbaycan çempionu I turda səfərdə "Ritas"a (Litva) 73:82, II turda "Trabzonspor"a 83:100 hesabı ilə uduzub.
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