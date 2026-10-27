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    "Sabah" FIBA Çempionlar Liqasında Fransa klubuna qalib gəlib

    Komanda
    • 27 oktyabr, 2026
    • 21:53
    Sabah FIBA Çempionlar Liqasında Fransa klubuna qalib gəlib

    "Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasında növbəti oyununa çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, müntəzəm mövsümün III turunda Fransanın "Nanter 92" kollektivini qəbul edən Azərbaycan təmsilçisi 87:80 hesablı qələbə qazanıb.

    Qarşılaşma Milli Gimnastika Arenasında keçirilib.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan çempionu I turda səfərdə "Ritas"a (Litva) 73:82, II turda "Trabzonspor"a 83:100 hesabı ilə uduzub.

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