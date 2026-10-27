İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Kolumbiya-Venesuela sərhədində partlayış baş verib, polislər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2026
    • 22:42
    Kolumbiya-Venesuela sərhədində partlayış baş verib, polislər yaralanıb

    Kolumbiyanın Venesuela ilə sərhədindəki Norte-de-Santander vilayətində bomba partlaması nəticəsində azı dörd polis əməkdaşı yaralanıb.

    "Report" "Associated Press"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə əyalətin qubernatoru Uilyam Vilyamisar "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hadisə Kolumbiyanın Kukuta şəhərində, Venesuela ilə sərhəddə yerləşən Fransisko de Paula de Santander beynəlxalq körpüsünün yaxınlığında, yerli vergi idarəsinin binası qarşısında baş verib.

    Qeyd edilib ki, partlayış nəticəsində həm də bir neçə nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəyib.

    Agentlik vurğulayıb ki, hücum Kolumbiya hakimiyyətinin cinayətkar dəstələr və üsyançı qruplaşmalarla mübarizəsini gücləndirməsi fonunda baş verib. Çərşənbə axşamı səhər saatlarında Medelyində keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı qanunsuz narkotik dövriyyəsi və insan alveri şəbəkələrinin təşkilində şübhəli bilinən 135 nəfər saxlanılıb.

    Avqust ayında vəzifəsinin icrasına başladıqdan sonra Kolumbiya Prezidenti Abelardo de la Esprielya ölkədə qalan üsyançı qruplaşmalarla sülh danışıqlarını donduraraq bildirib ki, son dörd ildə onlar xüsusi bir nəticə verməyib və silahlı dəstələr kənd rayonlarında öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirmək üçün hökumətlə bağlanmış atəşkəsdən istifadə ediblər.

    Venesuela Kolumbiya Abelardo de la Esprielya
    Foto
    Четверо полицейских пострадали при взрыве на границе Колумбии с Венесуэлой
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    23:02
    Bakının bir sıra ərazilərində sabah işıq olmayacaq
    Energetika
    22:52
    BCM yeni prokuroru 2027-ci ilin dekabrında seçəcək
    Digər ölkələr
    22:44
    "Çelsi"nin hücumçusu Joao Pedro bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq
    Futbol
    22:42
    Foto
    Kolumbiya-Venesuela sərhədində partlayış baş verib, polislər yaralanıb
    Digər ölkələr
    22:25
    Foto
    Video
    Azərbaycanlıların yaşadığı Qıvraq kəndi: tarixdən silinən izlər və susan yaddaş
    Daxili siyasət
    22:12
    Türkiyə Egey və Şərqi Aralıq dənizindəki hüquqlarından güzəştə getməyəcək
    Region
    22:01
    "CNN Brasil": Bolsonaru ailəsi ilə birlikdə ABŞ-yə qaçıb
    Digər ölkələr
    21:53
    "Sabah" FIBA Çempionlar Liqasında Fransa klubuna qalib gəlib
    Komanda
    21:48
    Bart Ovri: Aİ Azərbaycanla münasibətləri geosiyasi çərçivədən kənarda inkişaf etdirməlidir
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti