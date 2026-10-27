Четверо полицейских пострадали при взрыве на границе Колумбии с Венесуэлой
- 27 октября, 2026
- 22:11
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В колумбийской провинции Норте-де-Сантандер на границе с Венесуэлой по меньшей мере четверо полицейских пострадали при взрыве бомбы.
Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщил губернатор провинции Уильям Вильямисар в соцсети X.
По его словам, инцидент произошел в городе Кукута перед местным отделением налогового управления рядом с международным мостом Франсиско де Паула де Сантандер, пересекающего границу Колумбии с Венесуэлой.
Отмечается, что в результате взрыва также повреждены несколько транспортных средств.
Агентство подчеркивает, что атака произошла на фоне усиления борьбы властей Колумбии с преступными бандами и повстанческими группировками. Утром во вторник в ходе спецоперации в Медельине были задержаны 135 человек, подозреваемых в торговле наркотиками и организации сетей по торговле людьми.
После вступления в должность в августе президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья заморозил мирные переговоры с оставшимися повстанческими группировками страны, заявив, что за последние четыре года они не принесли особых результатов, а вооруженные банды использовали перемирие с правительством, чтобы укрепить свою власть в сельских районах.