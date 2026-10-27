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    BCM yeni prokuroru 2027-ci ilin dekabrında seçəcək

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2026
    • 22:52
    BCM yeni prokuroru 2027-ci ilin dekabrında seçəcək

    Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi (BCM) Kərim Xanın istefasından sonra yeni prokurorun seçilməsi proseduruna başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BCM-in bəyanatında bildirilib.

    Məlumata görə, proses Roma Statutunun iştirakçı dövlətlərinin assambleyasının üzvləri ilə məsləhətləşmələrdən sonra başladılıb.

    "Bu prosedur vasitəsilə Assambleya BCM prokuroru vəzifəsinə ən yüksək ixtisaslı namizədləri cəlb etməyə çalışır", - deyə assambleya sədri Payvi Kokurantan bildirib.

    Ərizələrin qəbulu bu il oktyabrın 31-dən 2027-ci il yanvarın 31-nə dək həyata keçiriləcək. Bu vəzifəyə müstəqil şəkildə namizədliklər irəli sürülə bilər, iştirakçı dövlətlər və ya onların qrupları da ayrı-ayrı şəxslərin adından ərizə verə bilərlər. Yeni prokuror 2027-ci ilin dekabrında seçiləcək.

    Xatırladaq ki, iyulun 24-də Kokuranta Nyu-Yorkda Assambleyanın xüsusi sessiyası zamanı bildirmişdi ki, nəzarət orqanı Xanı cinsi qısnamalarla bağlı ittihamlara görə vəzifəsindən kənarlaşdırmaq barədə qərar qəbul edib. Qeyd olunub ki, onun vəzifədən azad edilməsinə BCM-in 125 ölkəsindən 82-si səs verib.

    Kərim Xan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi
    МУС представит нового прокурора в декабре 2027 года
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