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    МУС представит нового прокурора в декабре 2027 года

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 22:39
    МУС представит нового прокурора в декабре 2027 года

    Международный уголовный суд (МУС) запустил процедуру избрания нового прокурора после отставки Карима Хана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МУС.

    Согласно информации, процесс был запущен после консультации с членами Ассамблеи стран-участниц Римского статута.

    "С помощью этой процедуры Ассамблея стремится привлечь наиболее квалифицированных кандидатов на должность прокурора МУС", - приводятся в заявлении слова председателя Ассамблеи Пайви Кокуранты.

    Подача заявок будет осуществляться с 31 октября этого года по 31 января 2027 года. Кандидаты могут баллотироваться на эту должность самостоятельно, государства-участники или их группы также могут подавать заявки от имени отдельных лиц. Нового прокурора изберут в декабре 2027 года.

    Напомним, что 24 июля Кокуранта в ходе спецсессии Ассамблеи в Нью-Йорке заявила, что надзорный орган принял решение отстранить Хана от должности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Она уточнила, что за его увольнение проголосовали 82 из 125 стран МУС.

    Международный уголовный суд Карим Хан
    BCM yeni prokuroru 2027-ci ilin dekabrında seçəcək
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