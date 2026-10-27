МУС представит нового прокурора в декабре 2027 года

Международный уголовный суд (МУС) запустил процедуру избрания нового прокурора после отставки Карима Хана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МУС.

Согласно информации, процесс был запущен после консультации с членами Ассамблеи стран-участниц Римского статута.

"С помощью этой процедуры Ассамблея стремится привлечь наиболее квалифицированных кандидатов на должность прокурора МУС", - приводятся в заявлении слова председателя Ассамблеи Пайви Кокуранты.

Подача заявок будет осуществляться с 31 октября этого года по 31 января 2027 года. Кандидаты могут баллотироваться на эту должность самостоятельно, государства-участники или их группы также могут подавать заявки от имени отдельных лиц. Нового прокурора изберут в декабре 2027 года.

Напомним, что 24 июля Кокуранта в ходе спецсессии Ассамблеи в Нью-Йорке заявила, что надзорный орган принял решение отстранить Хана от должности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Она уточнила, что за его увольнение проголосовали 82 из 125 стран МУС.