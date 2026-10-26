В Баку по делу об убийстве арестованы 11 человек

В Хатаинском районе Баку по делу о деятельности преступного сообщества арестованы 11 человек.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, 23 октября около 00:10 в одном из ресторанов на улице Генерала Шыхлинского в результате ножевых ранений погиб 43-летний Дж. Мирагаев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следственной группой Генеральной прокуратуры и МВД, были арестованы Рамиль Дадашов, Эльдар Эльдаров, Ахмед Ализаде, Исмаил Кязымов, Гасан Зульфугаров, Фарид Эюблу, Хаям Сафиханов, Микяил Исмаилов, Кямран Эфендиев, Эльвин Сафаров и Эльмар Нуриев. По данным следствия, установлена их причастность к совершению преступления.

Следствие установило, что участники сообщества систематически занимались незаконной деятельностью, устраивали криминальные разборки и вымогали деньги путем запугивания. По версии следствия, они также применяли огнестрельное и холодное оружие для запугивания и наказания тех, кто не подчинялся их требованиям.

По уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, роли каждого из арестованных, а также иной деятельности и связей преступного сообщества.

Отметим, что один из арестованных, Ахмед Ализаде, является сыном депутата Милли Меджлиса Арзухана Ализаде.