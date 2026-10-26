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    Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 2%

    Энергетика
    • 26 октября, 2026
    • 09:34
    Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 2%

    Цены на нефть снизились после роста до максимумов почти за шесть месяцев к концу прошлой недели.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составили $114,53 за баррель, на $2,19 (1,88%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $2,21 (2,14%), до $101,06 за баррель.

    Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI
    "Brent" markalı neft 2 %-dən çox ucuzlaşıb
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    44 filmi

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