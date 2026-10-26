Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 2%

Цены на нефть снизились после роста до максимумов почти за шесть месяцев к концу прошлой недели.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составили $114,53 за баррель, на $2,19 (1,88%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $2,21 (2,14%), до $101,06 за баррель.