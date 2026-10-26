Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 2%
Энергетика
- 26 октября, 2026
- 09:34
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Цены на нефть снизились после роста до максимумов почти за шесть месяцев к концу прошлой недели.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составили $114,53 за баррель, на $2,19 (1,88%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $2,21 (2,14%), до $101,06 за баррель.
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