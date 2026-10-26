"Brent" markalı neft 2 %-dən çox ucuzlaşıb
Energetika
- 26 oktyabr, 2026
- 09:57
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Ötən həftənin sonunda təxminən son 6 ayın ən yüksək səviyyəsinə yüksələn neft qiymətləri aşağı düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bunu hərracların məlumatları təsdiqləyib.
Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent" markalı neftin dekabr fyuçersləri 1 barel üçün 114,53 ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da əvvəlki hərracların bağlanış səviyyəsindən 2,19 ABŞ dolları (1,88 %) azdır.
Nyu-York Əmtəə Birjasının (NYMEX) elektron hərraclarında WTI markalı neftin dekabr fyuçersləri 2,21 ABŞ dolları (2,14 %) ucuzlaşaraq 1 barel üçün 101,06 ABŞ dolları təşkil edib.
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