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    "Brent" markalı neft 2 %-dən çox ucuzlaşıb

    Energetika
    • 26 oktyabr, 2026
    • 09:57
    Brent markalı neft 2 %-dən çox ucuzlaşıb

    Ötən həftənin sonunda təxminən son 6 ayın ən yüksək səviyyəsinə yüksələn neft qiymətləri aşağı düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu hərracların məlumatları təsdiqləyib.

    Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent" markalı neftin dekabr fyuçersləri 1 barel üçün 114,53 ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da əvvəlki hərracların bağlanış səviyyəsindən 2,19 ABŞ dolları (1,88 %) azdır.

    Nyu-York Əmtəə Birjasının (NYMEX) elektron hərraclarında WTI markalı neftin dekabr fyuçersləri 2,21 ABŞ dolları (2,14 %) ucuzlaşaraq 1 barel üçün 101,06 ABŞ dolları təşkil edib.

    West Texas Intermediate (WTI) WTI markalı neft Brent markalı neft
    Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 2%
    MiniBoss
    MiniBoss

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