Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Еще три азербайджанских борца греко-римского стиля сегодня выступят на ЧМ в Астане

    Индивидуальные
    • 26 октября, 2026
    • 09:28
    Еще три азербайджанских борца греко-римского стиля сегодня выступят на ЧМ в Астане

    Сегодня еще три азербайджанских борца греко-римского стиля вступают в борьбу на чемпионате мира в Астане.

    Как сообщает Report, Нихат Мамедли (63 кг) встретится с американцем Хавьером Джонсоном, Ислам Аббасов (87 кг) - с турецким боцком Али Дженгизом.

    Хасрет Джафаров (67 кг) начнет выступление на турнире со второго раунда.

    Кроме этого, Мурад Ахмедиев (97 кг), претендующий на бронзовую медаль, сегодня проведет утешительную схватку против австрийца Маркуса Раггингера.

    Чемпионат мира завершится 1 ноября. Ранее азербайджанские борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) и Сянан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые медали.

    Чемпионат мира по борьбе Хасрат Джафаров Нихат Мамедли Мурад Ахмедиев Казахстан
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha üç yunan-Roma güləşçisi mübarizəyə başlayır
    World Championships: Three more Azerbaijani wrestlers to begin competition
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