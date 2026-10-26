Еще три азербайджанских борца греко-римского стиля сегодня выступят на ЧМ в Астане

Сегодня еще три азербайджанских борца греко-римского стиля вступают в борьбу на чемпионате мира в Астане.

Как сообщает Report, Нихат Мамедли (63 кг) встретится с американцем Хавьером Джонсоном, Ислам Аббасов (87 кг) - с турецким боцком Али Дженгизом.

Хасрет Джафаров (67 кг) начнет выступление на турнире со второго раунда.

Кроме этого, Мурад Ахмедиев (97 кг), претендующий на бронзовую медаль, сегодня проведет утешительную схватку против австрийца Маркуса Раггингера.

Чемпионат мира завершится 1 ноября. Ранее азербайджанские борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) и Сянан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые медали.