Инфантино: "Сабах" и "Карабах" продемонстрировали великолепие азербайджанского футбола

"Сабах" и "Карабах" сыграли вничью в напряженном матче в Баку, ставшем ярким отражением великолепия азербайджанского футбола.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Instagram написал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Отметим, что матч "Сабах" - "Карабах", состоявшийся вчера на стадионе Sabah Arena в Мардакяне, завершился нулевой ничьей.

Инфантино отметил, что наблюдал за матчем двух команд в IX туре Премьер-лиги Азербайджана со стадиона.

Он поблагодарил оба клуба и болельщиков за созданную на трибунах атмосферу, подчеркнув, что футбол сплачивает людей и дарит им положительные эмоции.

Вместе с главой ФИФА за игрой наблюдали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, президент АФФА Ровшан Наджаф, член Совета ФИФА, президент Футбольной ассоциации Джибути Сулейман Хасан Вабери, члены Совета ФИФА Джоанна Вуд и Родольфо Вильялобос, а также президент ФК "Сабах" Максуд Адыгёзалов и другие.