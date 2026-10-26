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    Инфантино: "Сабах" и "Карабах" продемонстрировали великолепие азербайджанского футбола

    Футбол
    • 26 октября, 2026
    • 10:04
    Инфантино: Сабах и Карабах продемонстрировали великолепие азербайджанского футбола

    "Сабах" и "Карабах" сыграли вничью в напряженном матче в Баку, ставшем ярким отражением великолепия азербайджанского футбола.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в Instagram написал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

    Отметим, что матч "Сабах" - "Карабах", состоявшийся вчера на стадионе Sabah Arena в Мардакяне, завершился нулевой ничьей.

    Инфантино отметил, что наблюдал за матчем двух команд в IX туре Премьер-лиги Азербайджана со стадиона.

    Он поблагодарил оба клуба и болельщиков за созданную на трибунах атмосферу, подчеркнув, что футбол сплачивает людей и дарит им положительные эмоции.

    Вместе с главой ФИФА за игрой наблюдали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, президент АФФА Ровшан Наджаф, член Совета ФИФА, президент Футбольной ассоциации Джибути Сулейман Хасан Вабери, члены Совета ФИФА Джоанна Вуд и Родольфо Вильялобос, а также президент ФК "Сабах" Максуд Адыгёзалов и другие.

    Джанни Инфантино Международная Федерация Футбола (ФИФА) Премьер-лига Азербайджана ФК Сабах ФК Карабах
    İnfantino: "Sabah" və "Qarabağ" Azərbaycan futbolunun nə qədər möhtəşəm olduğunu nümayiş etdirdilər"
    FIFA President praises Azerbaijani football after Sabah-Qarabag match
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