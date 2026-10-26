Инфантино: "Сабах" и "Карабах" продемонстрировали великолепие азербайджанского футбола
- 26 октября, 2026
- 10:04
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"Сабах" и "Карабах" сыграли вничью в напряженном матче в Баку, ставшем ярким отражением великолепия азербайджанского футбола.
Как сообщает Report, об этом на своей странице в Instagram написал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Отметим, что матч "Сабах" - "Карабах", состоявшийся вчера на стадионе Sabah Arena в Мардакяне, завершился нулевой ничьей.
Инфантино отметил, что наблюдал за матчем двух команд в IX туре Премьер-лиги Азербайджана со стадиона.
Он поблагодарил оба клуба и болельщиков за созданную на трибунах атмосферу, подчеркнув, что футбол сплачивает людей и дарит им положительные эмоции.
Вместе с главой ФИФА за игрой наблюдали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, президент АФФА Ровшан Наджаф, член Совета ФИФА, президент Футбольной ассоциации Джибути Сулейман Хасан Вабери, члены Совета ФИФА Джоанна Вуд и Родольфо Вильялобос, а также президент ФК "Сабах" Максуд Адыгёзалов и другие.