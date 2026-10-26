Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2026)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 1,9074 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,8%, до 2,1052 маната.