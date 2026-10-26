Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2026)

    Финансы
    • 26 октября, 2026
    • 09:10
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 1,9074 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,8%, до 2,1052 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9074

    100 российских рублей

    2,1052

    1 австралийский доллар

    1,1950

    1 белорусский рубль

    0,5530

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1286

    1 чешская крона

    0,0783

    1 китайский юань

    0,2549

    1 датская крона

    0,2552

    1 грузинский лари

    0,6547

    1 гонконгский доллар

    0,2167

    1 индийская рупия

    0,0179

    1 британский фунт

    2,2745

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1713

    1 швейцарский франк

    2,0630

    1 израильский шекель

    0,5476

    1 канадский доллар

    1,2137

    1 кувейтский динар

    5,4697

    100 казахстанских тенге

    0,3770

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5201

    1 молдавский лей

    0,0944

    1 норвежская крона

    0,1824

    100 узбекских сомов

    0,0143

    100 пакистанских рупий

    0,6133

    1 польский злотый

    0,4331

    1 румынский лей

    0,3568

    1 сербский динар

    0,0162

    1 сингапурский доллар

    1,3299

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4529

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3041

    1 Турецкая лира

    0,0342

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0375

    100 Японских йен

    1,0833

    1 Новозеландский доллар

    0,9690

    Золото

    6827,4210

    Серебро

    92,1788

    Платина

    2639,4795

    Палладий

    1788,8675
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.10.2026)
    CBA currency exchange rates (26.10.2026)
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    09:28
    Еще три азербайджанских борца греко-римского стиля сегодня выступят на ЧМ в Астане
    Индивидуальные
    09:10
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2026)
    Финансы
    08:55
    Глава турецкой разведки посетит Иран
    В регионе
    08:46
    В Иордании задержали трех подозреваемых в нападении на церковь
    Другие страны
    08:18
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    08:00
    Сборная Азербайджана проведет два матча на ЧМ U-15 в Баку
    Футбол
    07:50
    Правительство Японии проведет экстренное заседание из-за массовых кибератак
    Другие страны
    07:31
    Лула да Силва заявил, что Бразилия не станет "задним двором" США
    Другие страны
    07:13
    Тайвань планирует построить первый завод по производству редкоземельных металлов
    Другие страны
    Лента новостей