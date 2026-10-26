Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2026)
- 26 октября, 2026
- 09:10
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 1,9074 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,8%, до 2,1052 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9074
|
100 российских рублей
|
2,1052
|
1 австралийский доллар
|
1,1950
|
1 белорусский рубль
|
0,5530
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1286
|
1 чешская крона
|
0,0783
|
1 китайский юань
|
0,2549
|
1 датская крона
|
0,2552
|
1 грузинский лари
|
0,6547
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0179
|
1 британский фунт
|
2,2745
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1713
|
1 швейцарский франк
|
2,0630
|
1 израильский шекель
|
0,5476
|
1 канадский доллар
|
1,2137
|
1 кувейтский динар
|
5,4697
|
100 казахстанских тенге
|
0,3770
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5201
|
1 молдавский лей
|
0,0944
|
1 норвежская крона
|
0,1824
|
100 узбекских сомов
|
0,0143
|
100 пакистанских рупий
|
0,6133
|
1 польский злотый
|
0,4331
|
1 румынский лей
|
0,3568
|
1 сербский динар
|
0,0162
|
1 сингапурский доллар
|
1,3299
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4529
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3041
|
1 Турецкая лира
|
0,0342
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0375
|
100 Японских йен
|
1,0833
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9690
|
Золото
|
6827,4210
|
Серебро
|
92,1788
|
Платина
|
2639,4795
|
Палладий
|
1788,8675