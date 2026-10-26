Ilham Aliyev Road to Victory FIFA U-15 World Cup and Festival
    Ilham Aliyev Road to Victory FIFA U-15 World Cup and Festival

    CBA currency exchange rates (26.10.2026)

    Finance
    • 26 October, 2026
    • 09:24
    CBA currency exchange rates (26.10.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.1% to 1.9074 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.8% to 2.1052 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9074

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1052

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1950

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5530

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1286

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0783

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2549

    1 DKK (Danish krone)

    0.2552

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6547

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2167

    1 INR (Indian rupee)

    0.0179

    1 GBP (British pound)

    2.2745

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1713

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0630

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5476

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2137

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4697

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3770

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5201

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0944

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1824

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0143

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6133

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4331

    1 RON (Romanian leu)

    0.3568

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0162

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3299

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4529

    1 SDR (IMF)

    2.3041

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0342

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0375

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0833

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9690

    Gold (1 ounce)

    6,827.4210

    Silver (1 ounce)

    92.1788

    Platinum (1 ounce)

    2,639.4795

    Palladium (1 ounce)

    1,788.8675
    Currency exchange rates Central Bank of Azerbaijan (CBA)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.10.2026)
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