Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.10.2026)
- 26 oktyabr, 2026
- 09:05
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9074 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % artaraq 2,1052 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9074
|
100 Rusiya rublu
|
2,1052
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1950
|
1 Belarus rublu
|
0,5530
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1286
|
1 Çexiya kronu
|
0,0783
|
1 Çin yuanı
|
0,2549
|
1 Danimarka kronu
|
0,2552
|
1 Gürcü larisi
|
0,6547
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2745
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1713
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0630
|
1 İsrail şekeli
|
0,5476
|
1 Kanada dolları
|
1,2137
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4697
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3770
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5201
|
1 Moldova leyi
|
0,0944
|
1 Norveç kronu
|
0,1824
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6133
|
1 Polşa zlotası
|
0,4331
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3568
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0162
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3299
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3041
|
Türk lirəsi
|
0,0342
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0375
|
Yapon yeni
|
1,0833
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9690
|
Qızıl
|
6827,4210
|
Gümüş
|
92,1788
|
Platin
|
2639,4795
|
Palladium
|
1788,8675