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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.10.2026)

    Maliyyə
    • 26 oktyabr, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9074 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % artaraq 2,1052 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9074

    100 Rusiya rublu

    2,1052

    1 Avstraliya dolları

    1,1950

    1 Belarus rublu

    0,5530

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1286

    1 Çexiya kronu

    0,0783

    1 Çin yuanı

    0,2549

    1 Danimarka kronu

    0,2552

    1 Gürcü larisi

    0,6547

    1 Honq Konq dolları

    0,2167

    1 Hindistan rupisi

    0,0179

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2745

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1713

    1 İsveçrə frankı

    2,0630

    1 İsrail şekeli

    0,5476

    1 Kanada dolları

    1,2137

    1 Küveyt dinarı

    5,4697

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3770

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5201

    1 Moldova leyi

    0,0944

    1 Norveç kronu

    0,1824

    100 Özbək somu

    0,0143

    100 Pakistan rupisi

    0,6133

    1 Polşa zlotası

    0,4331

    1 Rumıniya leyi

    0,3568

    1 Serbiya dinarı

    0,0162

    1 Sinqapur dolları

    1,3299

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4529

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3041

    Türk lirəsi

    0,0342

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0375

    Yapon yeni

    1,0833

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9690

    Qızıl

    6827,4210

    Gümüş

    92,1788

    Platin

    2639,4795

    Palladium

    1788,8675
    ABŞ dolları Rusiya rublu
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2026)
    CBA currency exchange rates (26.10.2026)
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