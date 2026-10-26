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    МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздником

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 10:03
    МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздником

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Австрию по случаю национального праздника.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

    "Выражаем теплые поздравления народу и правительству Австрии по случаю Национального дня!", - говорится в сообщении МИД.

    Азербайджано-австрийские отношения Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    Azərbaycan XİN Avstriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Austria on its national holiday
    44 filmi
    44 filmi

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