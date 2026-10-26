МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздником

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Австрию по случаю национального праздника.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

"Выражаем теплые поздравления народу и правительству Австрии по случаю Национального дня!", - говорится в сообщении МИД.