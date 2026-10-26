МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздником
Внешняя политика
- 26 октября, 2026
- 10:03
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Австрию по случаю национального праздника.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
"Выражаем теплые поздравления народу и правительству Австрии по случаю Национального дня!", - говорится в сообщении МИД.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Austria on the occasion of Austria’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇦🇹 @MFA_Austria https://t.co/BlS4jlqzKh— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 26, 2026
Azərbaycan XİN Avstriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Austria on its national holiday
Последние новости
11:01
Посол: Торговый представитель Нидерландов может посетить Азербайджан в 2027 годуВнешняя политика
10:52
В Азербайджане ремонтируют дорогу Хёкмели — Гобу — ГюздекИнфраструктура
10:52
Умарали Рахмоналиев: "Сабах" нацелен на успех в ЛЧ и Премьер-лиге АзербайджанаФутбол
10:33
Цена на газ в Европе превысила $1,1 тыс. за тысячу кубометровЭнергетика
10:29
Азербайджан и Великобритания обсудили экономическое партнерствоБизнес
10:29
Фото
ЦБ Азербайджана и Турции обсудили управление наличным денежным оборотомФинансы
10:28
Подземные хранилища газа в ЕС заполнены на 74,62%Энергетика
10:04
Инфантино: "Сабах" и "Карабах" продемонстрировали великолепие азербайджанского футболаФутбол
10:03
МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздникомВнешняя политика