Azərbaycan XİN Avstriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 26 oktyabr, 2026
- 09:58
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Avstriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Milli Gün münasibətilə Avstriya xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Austria on the occasion of Austria’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇦🇹 @MFA_Austria https://t.co/BlS4jlqzKh— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 26, 2026
МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздником
Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Austria on its national holiday
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