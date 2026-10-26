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    Azərbaycan XİN Avstriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 09:58
    Azərbaycan XİN Avstriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Avstriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    "Milli Gün münasibətilə Avstriya xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd olunub.

    Milli Gün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Avstriya
    МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздником
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Austria on its national holiday
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