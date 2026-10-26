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    Мурад Ахмадиев завершил чемпионат мира без медалей

    Индивидуальные
    • 26 октября, 2026
    • 09:59
    Мурад Ахмадиев завершил чемпионат мира без медалей

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Ахмадиев (97 кг) завершил чемпионат мира в столице Казахстана Астане без медалей.

    Как сообщает Report, 25-летний спортсмен потерпел поражение со счетом 1:5 в утешительной схватке от представителя Австрии Маркуса Раггингера.

    Отметим, что сегодня борьбу вступят еще три борца греко-римского стиля - Нихат Мамедли (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

    Чемпионат мира завершится 1 ноября. Ранее золотые медали завоевали борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг).

    Греко-римская борьба Чемпионат мира по борьбе Казахстан
    Murad Əhmədiyev dünya çempionatını medalsız başa vurub
    44 filmi
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