Мурад Ахмадиев завершил чемпионат мира без медалей
Индивидуальные
- 26 октября, 2026
- 09:59
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Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Ахмадиев (97 кг) завершил чемпионат мира в столице Казахстана Астане без медалей.
Как сообщает Report, 25-летний спортсмен потерпел поражение со счетом 1:5 в утешительной схватке от представителя Австрии Маркуса Раггингера.
Отметим, что сегодня борьбу вступят еще три борца греко-римского стиля - Нихат Мамедли (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).
Чемпионат мира завершится 1 ноября. Ранее золотые медали завоевали борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг).
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