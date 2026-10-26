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    Murad Əhmədiyev dünya çempionatını medalsız başa vurub

    Fərdi
    • 26 oktyabr, 2026
    • 09:46
    Murad Əhmədiyev dünya çempionatını medalsız başa vurub

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Murad Əhmədiyev (97 kq) Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən dünya çempionatını medalsız başa vurub.

    "Report"un məlumatına görə, 25 yaşlı idmançı təsəlliverici görüşdə Markus Raqqinqerə (Avstriya) uduzub.

    Qarşılaşma rəqibin 5:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Bu gün yunan-Roma güləşçilərindən Nihat Məmmədli (63 kq), Həsrət Cəfərov (67 kq) və İslam Abbasov (87 kq) mübarizəyə başlayacaq.

    Xatırladaq ki, mundial noyabrın 1-də başa çatacaq. Daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Eldəniz Əzizli (55 kq) və Sənan Süleymanov (77 kq) qızıl medal qazanıb.

    Murad Əhmədiyev Güləş üzrə dünya çempionatı
    Мурад Ахмадиев завершил чемпионат мира без медалей
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