Владимир Зеленский позвонил президенту Ильхаму Алиеву
- 06 мая, 2026
- 20:23
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице главы нашего государства в социальной сети X.
"В ходе телефонного разговора с удовлетворением была отмечена положительная динамика развития отношений между нашими странами. Также в рамках двусторонней повестки состоялся обмен мнениями относительно решения вопросов, которые обсуждались на встрече, проведенной в Габале", - следует из сообщения.
Today, I have received a phone call from President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. During the call, satisfaction was expressed with the positive dynamics in the development of relations between our countries. We also exchanged views on the implementation of issues discussed… https://t.co/hlSQIa4jo1— Ilham Aliyev (@presidentaz) May 6, 2026