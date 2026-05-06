Volodimir Zelenski İlham Əliyevə zəng edib
- 06 may, 2026
- 20:25
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İlham Əliyevin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Telefon danışığı zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafındakı müsbət dinamika məmnunluqla qeyd olunub. Həmçinin ikitərəfli gündəlik çərçivəsində Qəbələdə keçirilmiş görüşdə müzakirə olunan məsələlərin icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb", - məlumatda vurğulanıb.
Today, I have received a phone call from President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. During the call, satisfaction was expressed with the positive dynamics in the development of relations between our countries. We also exchanged views on the implementation of issues discussed… https://t.co/hlSQIa4jo1— Ilham Aliyev (@presidentaz) May 6, 2026