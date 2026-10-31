MS NOW назвал возможную дату возобновления ударов США по Ирану

США могут вновь начать наносить удары по Ирану на следующий день после промежуточных выборов в Конгресс.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал MS NOW со ссылкой на источники.

Согласно их сведениям, американская администрация проинформировала несколько стран Персидского залива о необходимости готовиться к "короткому интенсивному раунду ударов", который может начаться уже 4 ноября.

Союзники Вашингтона в Персидском заливе, как отмечается, пытаются добиться деэскалации, опасаясь ответных действий Ирана в случае возобновления атак. По словам неназванного регионального чиновника, "не будет ничего удивительного", если некоторые страны Персидского залива выступят против нанесения ВС США ударов с баз, расположенных на их территориях.

Ранее в Иране сообщали о подготовке военного плана на случай "террористических актов". В Тегеране пообещали расширить охват ударов и включить туда центры, объекты и штаб-квартиры "противника, а также их региональных союзников".