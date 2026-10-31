İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    "MS NOW" ABŞ-nin İrana zərbələri bərpa edə biləcəyi tarixi açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2026
    • 06:12
    MS NOW ABŞ-nin İrana zərbələri bərpa edə biləcəyi tarixi açıqlayıb

    ABŞ Konqresinə aralıq seçkilərdən bir gün sonra İrana yenidən zərbələr endirə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "MS NOW" telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, ABŞ administrasiyası Fars körfəzi ölkələrini noyabrın 4-də başlaya biləcək "qısa və intensiv zərbələr mərhələsinə" hazırlaşmağa çağırıb.

    Vaşinqtonun Fars körfəzindəki müttəfiqləri isə İranın mümkün cavab tədbirlərindən ehtiyat edərək gərginliyin azaldılmasına çalışırlar.

    Bundan əvvəl İran mümkün "terror aktları" halında hərbi plan hazırladığını açıqlayıb və rəqibin, eləcə də onun regional müttəfiqlərinin obyektlərinə zərbələrin əhatəsini genişləndirəcəyini bildirib.

    ABŞ Konqresi ABŞ-nin İrana zərbələri
    MS NOW назвал возможную дату возобновления ударов США по Ирану
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    06:36
    Tramp: ABŞ Venesuela neftindən İran müharibəsinə çəkdiyi xərclərdən 10 dəfə çox gəlir əldə edib
    Digər ölkələr
    06:12
    "MS NOW" ABŞ-nin İrana zərbələri bərpa edə biləcəyi tarixi açıqlayıb
    Digər ölkələr
    05:57
    Polşa Prezidentinin mətbuat katibi onun toxunulmazlığının pozulduğunu bildirib
    Digər ölkələr
    05:17
    Bolqarıstandan İstanbula turist aparan avtobus TIR-a çırpılıb, 10 nəfər yaralanıb
    Region
    04:50
    SEPAH daha bir ABŞ MQM-170 dronunu ələ keçirdiyini bildirib
    Region
    04:23
    Türkiyədə narkotik əməliyyatı keçirilib, 20 nəfər saxlanılıb
    Region
    03:39
    Türkiyə Feridun Sinirlioğlunun BMT-nin baş katibi vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb
    Region
    03:03
    Foto
    Heydər Əliyev Mərkəzində "Art Weekend"in rəsmi açılışı olub
    Mədəniyyət siyasəti
    02:51
    Lavrov: Rusiya ilə ABŞ arasında problemlər həmişə olub və həmişə də olacaq
    Region
    Bütün Xəbər Lenti