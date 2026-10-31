Турция выдвинула кандидатуру Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН

Турция официально выдвинула кандидатуру бывшего министра иностранных дел, ныне исполняющего обязанности генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу на должность генерального секретаря ООН.

Как сообщает Report, об этом агентству "Анадолу" заявил постоянный представитель Турции при ООН Ахмет Йылдыз.

Он сообщил, что письмо о выдвижении кандидатуры было направлено председателю Генассамблеи всемирной организации.

Дипломат отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел целесообразным выдвижение кандидатуры Синирлиоглу, принимая во внимание его профессиональные навыки, международный опыт и доверие к нему, необходимые на должности генерального секретаря ООН.

Ахмет Йылдыз сообщил, что в связи с отсутствием на данный момент согласованного кандидата на должность генсека Турция выдвинула кандидатуру Синирлиоглу с целью содействия работе организации.

Он также подчеркнул, что в Анкаре уважают традицию, согласно которой кандидат на выборах должен быть из Латинской Америки и Карибского бассейна, и именно по этой причине до сих пор занимали выжидательную позицию.

Отметим, что Феридун Синирлиоглу занимал должность министра иностранных дел Турции с августа по ноябрь 2015 года, а в 2016–2023 годах работал постоянным представителем страны при ООН. В настоящее время он является генеральным секретарем ОБСЕ.